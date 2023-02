Знаете ли: Какво е интерлингва?

И нтерлингва е опростена форма на латинския език, чиято цел е да се употребява като международен език.

Името произхожда от латинските морфеми „интер“ (inter) – между, и „лингуа“ (lingua) – език.

Интерлингва е създаден, за да бъде разбираем от стотиците милиони хора, чийто майчин език е някой от романските езици.

Някои наричат този език „модерен латински“.

Интерлингва се счита за изкуствен език, но и за международен спомагателен език, създаден за реална комуникация, а не просто за забавление.

Характерното за интерлингва е, че се базира на реално съществуващи езици (основно английски, френски, испански, италиански, португалски и латински), а не на изобретена граматика и речников запас.

Това е най-честно срещаният международен спомагателен език, който е известен със своята простота и лекота при усвояване, поне за говорещите романски и други западноевропейски езици.

Интерлингва е разработен между 1937-а и 1951 г. от Международната асоциация за спомагателни езици (IALA).

Първоначалната цел на създадената през 1924 г. асоциация от Алис Вандербилт Морис и нейния съпруг не е да създават нов международен спомагателен език, а по-скоро да проучват съществуващите спогателни езици (като есперанто, идо и други), да се избере най-добрия сред тях за международна комуникация и да се насърчи използването му.

В крайна сметка обаче е решено, че нито един от съществуващите езици не е подходящ и че изграждането на нов такъв е необходимо.

Интерлингва е проектиран като научен, естествен, практичен, лесен, образователен, неутрален, забавен и паневропейски език.

Паневропейски обаче не толкова точно название. По-точно би било „общозападноевропейски“, тъй като интерлингва включва някои руски думи, но е очевидно силно повлиян от романските езици в Западна Европа.

Интерлингва черпи по-голямата част от речника си от френски, испански, италиански, португалски и английски, с известно допълнително влияние от немски и руски. На теория обаче думите от всеки език са допустими (или техни сродни, производни), ако те се появяват в тези седем контролни езика.

Думите са формирани, за да се избегнат характеристики, уникални за всеки един език. Вместо това са представени характеристиките, споделени от контролните езици.

Интерлингва пропуска граматичните характеристики, които не се срещат във всичките пет основни контролни езика.

Това включва и падежите, които присъстват в немския и руския, и други подобни, които обикновено затрудняват учащите.

В интерлингва липсват и спрежения на глаголите по род и число.

По-долу ви представяме изречение на интерлингва (член 1 от Всеобщата декларация за правата на човека) и превода му на български.

Ако говорите един или повече романски езици, би трябвало да имате малки затруднения с разбирането на интерлингва.

Интерлингва: Tote le esseres human nasce libere e equal in dignitate e in derectos. Illes es dotate de ration e de conscientia e debe ager le unes verso le alteres in un spirito de fraternitate.

Български: Всички човешки същества се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те разполагат с разум и съвест и трябва да действат един спрямо друг в дух на братство.

Основните критики към интерлингва са свързани с това, че той се базира изцяло на европейски езици, шест от които са от Западна Европа и пет от които са романски езици.

На практика това все пак го прави сложен за хора, чийто майчин език е различен извън основните пет и особено за тези, които не говорят езици от индоевропейското езиково семейство.

Въпреки че далеч не е най-успешният международен спомагателен език интерлингва отбелязва нарастване на популярността и признанието през последните години благодарение на Интернет.