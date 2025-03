Гал Гадот получи звезда на Алеята на славата, церемонията – прекъсната от протести

П олицията и протестиращи влязоха в сблъсък по време на церемонията в Холивуд, посветена на израелската звезда Гал Гадот, която открито изразява подкрепата си за Израел. Пропалестински и произраелски демонстранти прекъснаха събитието, забавяйки церемонията и предизвиквайки намесата на органите на реда.

Няколко десетки протестиращи се събраха преди началото на церемонията за звездата, която е открит поддръжник на израелската армия. Според Variety пропалестинските демонстранти държаха плакати с надписи „Героите се бият като палестинци“, „Вива, Вива Палестина“ и „Никоя друга земя не спечели "Оскар"“ – препратка към документалния филм за израелските нахлувания в палестински територии на Западния бряг, отличен този месец с наградата за най-добър документален филм.

Видео, публикувано в X от репортерката на Variety Катси Стефан, показва протестиращи, които скандират „Позор за Гал Гадот“. Друго видео запечатва момента, в който полицията слага белезници на няколко демонстранти. Тълпата крещи още: „Горе освобождението, долу окупацията!“ и „Нито цент, нито стотинка за престъпленията на Израел!“.

По информация на Variety, протестиращите са били разделени на две групи от по около двайсет души. Демонстрациите забавиха церемонията с около 15 минути, а възгласите на протестиращите продължиха да се чуват дори след началото на официалната част. Полицията беше извикана, след като пропалестински демонстрант открадна израелско знаме.

Гадот, която в момента играе Злата кралица в предстоящата игрална версия на "Снежанка" на Дисни, е служила в израелската армия и открито подкрепя страната си след терористичните атаки от 7 октомври и последвалото нахлуване в Газа. Тя изрази позицията си както в социалните медии, така и в емоционална реч на годишната среща на Антиклеветническата лига на 4 март.

„Никога не съм си представяла, че по улиците на Съединените щати и в различни градове по света ще видим хора, които не осъждат "Хамас", а празнуват, оправдават и приветстват клането на евреи“, заяви тя в речта си.

Пред Variety Гадот разказа, че е станала по-директна в политическите си изказвания след атаките на "Хамас" от 7 октомври 2023 г.

„Когато хора бяха отвлечени от домовете си, от леглата си – мъже, жени, деца, възрастни хора, оцелели от Холокоста – и преживяваха ужаса на онзи ден, не можех да мълча“, каза тя. „Бях шокирана от количеството омраза, от това колко много хора си мислят, че знаят, когато всъщност нямат представа, и от факта, че медиите често не са обективни. Затова трябваше да говоря.“

„Аз съм за човечеството“, добави тя. „И почувствах, че трябва да се застъпя за заложниците.“ По повод критиките към нейните позиции Гадот коментира: „Когато компасът ти е чист и съвестта ти е чиста, знаеш за какво се застъпваш и какво желаеш за света.“

По време на церемонията на Алеята на славата Гадот избягваше политически изказвания, като вместо това благодари на режисьорката на "Жената чудо" Пати Дженкинс и на звездата от "Бързи и яростни" Вин Дизел. Тя определи себе си като „просто момиче от малък град в Израел“.

Демонстрациите съвпаднаха с премиерния уикенд на "Снежанка", който вече бе обект на противоречия преди излизането си. Спекулациите за напрежение между Гадот и колежката ѝ Рейчъл Зеглър, която открито подкрепя Палестина, се засилиха, след като Дисни намали мащаба на световната премиера миналия уикенд, ограничавайки интервютата до вътрешна преса. Зеглър също беше критикувана за негативните си коментари за оригиналния филм "Снежанка" (1937) и за публикация в Instagram, в която пожела Доналд Тръмп и неговите избиратели „да не познаят мира“ след изборите през ноември. По-късно тя се извини.

