Гал Гадот: Бях диагностицирана с масивен кръвен съсирек в мозъка

Г ал Гадот открехна завесата за здравословното състояние, което я принуждава да се подложи на спешна операция, когато е бременна в осмия месец.

39-годишната звезда от „Жената чудо“ разкри ужасяващата истина, която е открила, след като е изпитала мъчително главоболие, докато е била бременна с дъщеря си Ори по-рано тази година.

„През февруари, по време на осмия месец от бременността ми, бях диагностицирана с масивен кръвен съсирек в мозъка ми“, написа Гадот в Инстаграм.

„В продължение на седмици търпях мъчителни главоболия, които ме приковаваха към леглото, докато най-накрая не ми направиха ядрено-магнитен резонанс, който разкри ужасяващата истина.“

Здравословният проблем послужи като „ярко напомняне за това колко бързо може да се промени всичко“ и колко „крехък може да бъде животът“, добави актрисата от „Red Notice“.

Майката на четири деца, която е омъжена за Джарон Варсано, продължи: „В разгара на една трудна година единственото, което исках, беше да се държа и да живея.

„Побързахме да отидем в болницата и в рамките на няколко часа претърпях спешна операция. Дъщеря ми, Ори, се роди в този момент на несигурност и страх.“

