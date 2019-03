П ринц Чарлз впечатли с добра физическа форма по време почивка в Барбадос, пише Дейли Мейл.

Въпреки, че често се шегува с възрастта си, 70-годишният престолонаследник изглежда по бански като човек с поне 10 години по-млад.

Тайната на добрата му форма са редовни упражнения, умерена диета и желязна воля.

Смята се, че принц Чарлз следва примера на баща си Филип и прилага система от упражнения на Канадските военновъздушни сили.

19 March 2019: Prince Charles and Camilla Duchess of Cornwall in a beach in Barbados. pic.twitter.com/6nljjenLtU

Тя е известна със съкращението 5BX, което се разчита като "петте основни упражнения".

Теглото на принц Чарлз е непроменено от десетилетия. Престолонаследникът тежи 72 килограма.

Чарлз се гордее, че може да носи униформи, които са били ушити за него преди 30 години и си поставя това постижение като цел.

This is a career highlight for me @rjmyers - Prince Charles trunks are by @Vilebrequin and were purchased circa 2003 - 2006 setting HRH back about £180. This had better impress you pic.twitter.com/G2bkHZ0O37