Заснеха огромна синя спирала в небето над Европа

М истериозна спираловидна синя светлина освети нощното небе над Европа в понеделник, съобщава "Фокс нюз"

Космическият водовъртеж е заснет от Хърватия около 21 часа местно време. Във видеото се вижда огромна светлинна спирала, променяща формата си, докато се движи през нощното небе.

Метеорологичната служба на Обединеното кралство обяви, че е получила много доклади за "светлинна спирала в небето", като посочи, че явлението вероятно е причинено от ракета на компанията на Илон Мъск "Space X", изстреляна по-рано от Кейп Канаверал във Флорида.

Ракетата е носела спътник на Националната служба за разузнаване на САЩ.

"Това вероятно е причинено от ракетата Falcon 9 на SpaceX, изстреляна по-рано днес", посочи британската метеорологична служба на X.

"Изглежда, че замръзнала струя гориво, изпусната от ракетата се върти в атмосферата и отразява слънчевата светлина, което я кара да изглежда като спирала в небето", поясняват от метеорологичната служба.

Явлението е уникално за ракетите на SpaceX. След като първата ускорителна степен се отдели, тя не пада свободно, както при по-старите модели ракети, а започва да се спуска по спирала, изхвърляйки остатъците от гориво. Тъй като това се случва на голяма надморска височина, където температурите са много по-ниски, горивото замръзва и ледените кристали отразяват слънчевата светлина, падайки, преди да бъдат скрити от сянката на Земята.

