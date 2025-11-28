България

Контрабанда на "Капитан Андреево": 100 гекона и 243 тарантули получиха дом

Екзотичните животни са отнети в полза на държавата след опит за нелегално пренасяне през ГКПП „Капитан Андреево“

28 ноември 2025, 14:53
Контрабанда на "Капитан Андреево": 100 гекона и 243 тарантули получиха дом
Източник: Агенция

А генция "Митници" предостави на Терариума в село Минерални бани, Хасковска област, спасени от контрабанда 100 леопардови гекона и 243 тарантули от различни видове. Животните са били отнети в полза на държавата, а административнонаказателното производство по случая е приключило, съобщават от официалната интернет страница на Агенция "Митници".

Над 240 тарантули и 100 гекона бяха заловени на „Капитан Андреево“ (ВИДЕО)

Случаят датира от края на октомври миналата година, когато на Митнически пункт "Капитан Андреево" пристига товарен автомобил, превозващ стока от Западна Европа през България за Турция. При проверка в шофьорската кабина митническите служители откриват под леглото стиропорова кутия със 100 леопардови гекона и картонена кутия с 243 тарантули, поставени в епруветки.

Водачът на камиона, турски гражданин, не е декларирал животните и не е представил документи за тях. На нарушителя е съставен акт за контрабанда по Закона за митниците, образувано е административнонаказателно производство и впоследствие му е наложена глоба.

Митничари хванаха змии - внос от Чехия

Незабавно след откриването на контрабандната пратка екзотичните животни са транспортирани за временно настаняване в Терариума в Минерални бани, където им е осигурена подходяща среда и грижи. Година след спасяването по-голямата част от геконите и тарантулите са оцелели и се развиват добре, уточняват от Агенция "Митници".

От терариума посочват, че предоставянето на животните ще даде възможност част от тях да бъдат разселени към други терариуми в страната, което ще подпомогне обновяването на колекциите им.

Вижте повече в нашата галерия:

100 гекона и 243 тарантули получиха дом
5 снимки
100 гекона и 243 тарантули получиха дом
100 гекона и 243 тарантули получиха дом
100 гекона и 243 тарантули получиха дом
100 гекона и 243 тарантули получиха дом
Контрабанда Митници Гекони Тарантули Екзотични животни Капитан Андреево Терариум Спасяване на животни Митническа проверка Минерални бани
Последвайте ни

По темата

Остър словесен сблъсък между Борисов, Асен Василев и Ивайло Мирчев в кулоарите на НС

Остър словесен сблъсък между Борисов, Асен Василев и Ивайло Мирчев в кулоарите на НС

„Живият Нострадамус“ с мрачно пророчество за Меган Маркъл

„Живият Нострадамус“ с мрачно пророчество за Меган Маркъл

Джип блъсна момче и момиче на пешеходна пътека в Пазарджик

Джип блъсна момче и момиче на пешеходна пътека в Пазарджик

Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка

Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
BMW може да сложи ДВГ в големите си електромобили

BMW може да сложи ДВГ в големите си електромобили

carmarket.bg
28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа
Ексклузивно

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

Преди 8 часа
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Ексклузивно

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Преди 9 часа
За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев
Ексклузивно

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Преди 8 часа
Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом
Ексклузивно

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Преди 8 часа

Виц на деня

Съдията: -Престъплението е извършено със замах, дързост и прецизност. Подсъдимият: -Колкото и комплименти да ми правите, няма да си призная.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Внимание, туристи! Италия е блокирана - синдикати протестират срещу Мелони</p>

Италия е блокирана - синдикати протестират срещу Мелони

Свят Преди 5 минути

Транспортът в Италия е затруднен

Мерц: Използването на замразените руски активи за Украйна става "все по-неотложно"

Мерц: Използването на замразените руски активи за Украйна става "все по-неотложно"

Свят Преди 12 минути

Междувременно ЕК потвърди, че е получила писмото на белгийския премиер Барт де Вевер, критикуващо плановете за използване на руските суверенни активи

Драмата около „Мис Вселена“ продължава: "Мис Аржентина" разкри за обиди и унижения зад кулисите

Драмата около „Мис Вселена“ продължава: "Мис Аржентина" разкри за обиди и унижения зад кулисите

Любопитно Преди 52 минути

Алдана Масет беше смятана за силен претендент за място сред финалистите

Имунна система: Кои 5 плода ще ви пазят здрави тази зима

Имунна система: Кои 5 плода ще ви пазят здрави тази зима

Любопитно Преди 1 час

Зимата не е само сезон на добрата воля и излишните сладкиши, тя е всъщност най-доброто време да се насладите на разнообразие от вкусни плодове, които в момента са в своя пик

Пуснаха под домашен арест надзирателя, обвинен за вземане на подкуп във Варна

Пуснаха под домашен арест надзирателя, обвинен за вземане на подкуп във Варна

България Преди 1 час

Той бе задържан под стража от Окръжния съд, но обжалва определението

Задържаният за катастрофата с три жертви край Пловдив има десетки нарушения на пътя

Задържаният за катастрофата с три жертви край Пловдив има десетки нарушения на пътя

България Преди 1 час

7-годишното момиченце, което единствено оцеля след пътния инцидент, вече е в стабилно състояние

"Райнметал": Строителството на новия завод за боеприпаси ще започне по план

"Райнметал": Строителството на новия завод за боеприпаси ще започне по план

България Преди 1 час

През 2027 година ще бъдат произведени и първите продукти, заяви за NOVA главният изпълнителен директор на компанията Армин Папергер

Украйна съобщи, че е поразила рафинерията в руския град Саратов

Украйна съобщи, че е поразила рафинерията в руския град Саратов

Свят Преди 1 час

Москва междувременно твърди, че силите ѝ са отблъснали украински контраатаки в Покровск

Хирург: Не пренебрегвайте тези симптоми, могат да означават рак

Хирург: Не пренебрегвайте тези симптоми, могат да означават рак

Любопитно Преди 1 час

Наричан „тихият убиец“ заради своите деликатни симптоми, ракът на панкреаса убива около 100 000 души във Великобритания всяка година

Тейлър Суифт и Хю Джакман свидетели на бурния скандал между Райън Рейнолдс и Джъстин Балдони

Тейлър Суифт и Хю Джакман свидетели на бурния скандал между Райън Рейнолдс и Джъстин Балдони

Любопитно Преди 2 часа

Блейк Лайвли заведе дело срещу колегата си и режисьор на филма Балдони през декември 2024 г., обвинявайки ги в сексуален тормоз и отмъщение

Калин донесе единствената победа за Безименните в “Игри на волята”

Калин донесе единствената победа за Безименните в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Грешки на Сапунджиева изпратиха Феномените на съвет на крачка от финалите в надпреварата

<p>Борисов: Има три варианта за бюджета</p>

Борисов: Има три варианта за бюджета - изтегляне, отстъпки на властта или удължителен закон

България Преди 2 часа

Ще се откажем от ръста на данък дивидент и на осигурителната вноска, заяви лидерът на ГЕРБ

Румен Радев удостои посланика на Ирак с орден "Мадарски конник" (СНИМКИ)

Румен Радев удостои посланика на Ирак с орден "Мадарски конник" (СНИМКИ)

България Преди 2 часа

Държавното отличие се връчва на дипломата за нейните заслуги за развитието на двустранните отношения

Кое е проклятието на всяка зодия

Кое е проклятието на всяка зодия

Любопитно Преди 2 часа

Според експерт-астролог всяка зодия носи уникални борби, предизвикателства и човешки слабости, които отразяват нейната архетипна енергия

Снимката е архивна!

МВнР: Български туристи са блокирани в Шри Ланка заради наводнения

Свят Преди 3 часа

Сред тях няма пострадали

„Исках да спя с нея“: Как коледно парти коства на старши партньор работата му за $850 000

„Исках да спя с нея“: Как коледно парти коства на старши партньор работата му за $850 000

Свят Преди 3 часа

По време на партито, както описва управляващият партньор, Ничита казал на колежката, че я намира за красива, че иска да спи с нея, а когато тя заявила, че е омъжена, той ѝ отговорил, че „повечето му афери са с омъжени жени“.

Всичко от днес

От мрежата

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
1

Да помогнем да един от пазителите на Родопите

sinoptik.bg
1

С какво време посрещаме метеорологичната зима

sinoptik.bg

Калин донесе единствената победа за Безименните в “Игри на волята”

Edna.bg

4 начина да поставиш себе си на първо място, без да се чувстваш виновна

Edna.bg

Вратар на Барса шокира: Баща ми ме унижаваше

Gong.bg

Ливърпул натиска паник бутона: връща спешно Клоп до лятото, преди да дойде новото голямо име

Gong.bg

Борисов: Ще се откажем от ръста на данък дивидент и на осигурителната вноска

Nova.bg

Кога започва изплащането на пенсиите за декември

Nova.bg