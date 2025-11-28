Контрабанда на "Капитан Андреево": 100 гекона и 243 тарантули получиха дом

А генция "Митници" предостави на Терариума в село Минерални бани, Хасковска област, спасени от контрабанда 100 леопардови гекона и 243 тарантули от различни видове. Животните са били отнети в полза на държавата, а административнонаказателното производство по случая е приключило, съобщават от официалната интернет страница на Агенция "Митници".

Случаят датира от края на октомври миналата година, когато на Митнически пункт "Капитан Андреево" пристига товарен автомобил, превозващ стока от Западна Европа през България за Турция. При проверка в шофьорската кабина митническите служители откриват под леглото стиропорова кутия със 100 леопардови гекона и картонена кутия с 243 тарантули, поставени в епруветки.

Водачът на камиона, турски гражданин, не е декларирал животните и не е представил документи за тях. На нарушителя е съставен акт за контрабанда по Закона за митниците, образувано е административнонаказателно производство и впоследствие му е наложена глоба.

Незабавно след откриването на контрабандната пратка екзотичните животни са транспортирани за временно настаняване в Терариума в Минерални бани, където им е осигурена подходяща среда и грижи. Година след спасяването по-голямата част от геконите и тарантулите са оцелели и се развиват добре, уточняват от Агенция "Митници".

От терариума посочват, че предоставянето на животните ще даде възможност част от тях да бъдат разселени към други терариуми в страната, което ще подпомогне обновяването на колекциите им.