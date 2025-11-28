България

Обявиха кога ще изплащат пенсиите с коледните добавки

Заедно с пенсиите за декември на всички правоимащи ще бъдат изплатени и приетите с постановление на Министерския съвет коледни добавки в размер на 120 лева

28 ноември 2025, 14:44
Обявиха кога ще изплащат пенсиите с коледните добавки
Източник: iStock

И зплащането на пенсиите през декември т.г. чрез пощенските станции ще започне на 5 декември (петък) и ще завърши на 19 декември (петък). Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ). Преводите на сумите за декемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 5 декември 2025 г.

Датите за изплащане на пенсиите ще са такива по изключение, тъй като с решение на Министерския съвет от 19 ноември т.г. дните 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са обявени еднократно за неприсъствени, предвид което се съкращава технологичното време за приключване на процедурата по извършване и разчитане на пенсионните плащания преди края на годината.

Заедно с пенсиите за декември на всички правоимащи ще бъдат изплатени и приетите с постановление на Министерския съвет коледни добавки в размер на 120 лева. Еднократната сума към пенсиите ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г., е в размер до 638 лв. включително. Право на тази добавка имат около 536 хиляди души, информираха от НОИ.

На 2 декември на всички правоимащи ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец ноември.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 декември (понеделник).  

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

С тези последни за годината преводи НОИ символично затваря една глава, в която левът ни служи повече от век като валутата, която съпътстваше трудовия път на поколения българи, коментираха също от ведомството. От 1 януари 2026 г. страната ни, като пълноценен член на европейското семейство, поема по нов път с въвеждането на еврото. НОИ остава ангажиран да гарантира плавен преход и навременност на всички бъдещи плащания, се казва още в съобщението.

Всеки четвърти пенсионер ще получи коледни добавки за предстоящите празници, съобщи в сряда на брифинг в Министерския съвет министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Отпускат се по 120 лв. за възрастните хора, които получават пенсии и добавки до линията за бедност от 638 лв., включително, заяви той. 

Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
Пенсии НОИ Коледни добавки Изплащане на пенсии Декемврийски плащания Обезщетения Преход към еврото Министерски съвет Пощенски станции Банкови преводи
Последвайте ни
Остър словесен сблъсък между Борисов, Асен Василев и Ивайло Мирчев в кулоарите на НС

Остър словесен сблъсък между Борисов, Асен Василев и Ивайло Мирчев в кулоарите на НС

„Живият Нострадамус“ с мрачно пророчество за Меган Маркъл

„Живият Нострадамус“ с мрачно пророчество за Меган Маркъл

Джип блъсна момче и момиче на пешеходна пътека в Пазарджик

Джип блъсна момче и момиче на пешеходна пътека в Пазарджик

Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка

Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Защо коремите на някои котки висят

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg
28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа
Ексклузивно

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

Преди 8 часа
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Ексклузивно

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Преди 9 часа
За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев
Ексклузивно

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Преди 8 часа
Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом
Ексклузивно

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Преди 8 часа

Виц на деня

Съдията: -Престъплението е извършено със замах, дързост и прецизност. Подсъдимият: -Колкото и комплименти да ми правите, няма да си призная.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Внимание, туристи! Италия е блокирана - синдикати протестират срещу Мелони</p>

Италия е блокирана - синдикати протестират срещу Мелони

Свят Преди 5 минути

Транспортът в Италия е затруднен

Мерц: Използването на замразените руски активи за Украйна става "все по-неотложно"

Мерц: Използването на замразените руски активи за Украйна става "все по-неотложно"

Свят Преди 12 минути

Междувременно ЕК потвърди, че е получила писмото на белгийския премиер Барт де Вевер, критикуващо плановете за използване на руските суверенни активи

<p>Томислав Дончев разкри &quot;формулата на богатството&quot;</p>

Томислав Дончев: Богатството не се създава от социални плащания

Свят Преди 35 минути

Държавата да не пречи на бизнеса, да не му тежи, защото богатството се създава от работеща икономика, каза той

Драмата около „Мис Вселена“ продължава: "Мис Аржентина" разкри за обиди и унижения зад кулисите

Драмата около „Мис Вселена“ продължава: "Мис Аржентина" разкри за обиди и унижения зад кулисите

Любопитно Преди 52 минути

Алдана Масет беше смятана за силен претендент за място сред финалистите

Пуснаха под домашен арест надзирателя, обвинен за вземане на подкуп във Варна

Пуснаха под домашен арест надзирателя, обвинен за вземане на подкуп във Варна

България Преди 1 час

Той бе задържан под стража от Окръжния съд, но обжалва определението

Задържаният за катастрофата с три жертви край Пловдив има десетки нарушения на пътя

Задържаният за катастрофата с три жертви край Пловдив има десетки нарушения на пътя

България Преди 1 час

7-годишното момиченце, което единствено оцеля след пътния инцидент, вече е в стабилно състояние

"Райнметал": Строителството на новия завод за боеприпаси ще започне по план

"Райнметал": Строителството на новия завод за боеприпаси ще започне по план

България Преди 1 час

През 2027 година ще бъдат произведени и първите продукти, заяви за NOVA главният изпълнителен директор на компанията Армин Папергер

Украйна съобщи, че е поразила рафинерията в руския град Саратов

Украйна съобщи, че е поразила рафинерията в руския град Саратов

Свят Преди 1 час

Москва междувременно твърди, че силите ѝ са отблъснали украински контраатаки в Покровск

Хирург: Не пренебрегвайте тези симптоми, могат да означават рак

Хирург: Не пренебрегвайте тези симптоми, могат да означават рак

Любопитно Преди 1 час

Наричан „тихият убиец“ заради своите деликатни симптоми, ракът на панкреаса убива около 100 000 души във Великобритания всяка година

Тейлър Суифт и Хю Джакман свидетели на бурния скандал между Райън Рейнолдс и Джъстин Балдони

Тейлър Суифт и Хю Джакман свидетели на бурния скандал между Райън Рейнолдс и Джъстин Балдони

Любопитно Преди 2 часа

Блейк Лайвли заведе дело срещу колегата си и режисьор на филма Балдони през декември 2024 г., обвинявайки ги в сексуален тормоз и отмъщение

Калин донесе единствената победа за Безименните в “Игри на волята”

Калин донесе единствената победа за Безименните в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Грешки на Сапунджиева изпратиха Феномените на съвет на крачка от финалите в надпреварата

<p>Борисов: Има три варианта за бюджета</p>

Борисов: Има три варианта за бюджета - изтегляне, отстъпки на властта или удължителен закон

България Преди 2 часа

Ще се откажем от ръста на данък дивидент и на осигурителната вноска, заяви лидерът на ГЕРБ

Румен Радев удостои посланика на Ирак с орден "Мадарски конник" (СНИМКИ)

Румен Радев удостои посланика на Ирак с орден "Мадарски конник" (СНИМКИ)

България Преди 2 часа

Държавното отличие се връчва на дипломата за нейните заслуги за развитието на двустранните отношения

Кое е проклятието на всяка зодия

Кое е проклятието на всяка зодия

Любопитно Преди 2 часа

Според експерт-астролог всяка зодия носи уникални борби, предизвикателства и човешки слабости, които отразяват нейната архетипна енергия

Снимката е архивна!

МВнР: Български туристи са блокирани в Шри Ланка заради наводнения

Свят Преди 3 часа

Сред тях няма пострадали

„Исках да спя с нея“: Как коледно парти коства на старши партньор работата му за $850 000

„Исках да спя с нея“: Как коледно парти коства на старши партньор работата му за $850 000

Свят Преди 3 часа

По време на партито, както описва управляващият партньор, Ничита казал на колежката, че я намира за красива, че иска да спи с нея, а когато тя заявила, че е омъжена, той ѝ отговорил, че „повечето му афери са с омъжени жени“.

Всичко от днес

От мрежата

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
1

Да помогнем да един от пазителите на Родопите

sinoptik.bg
1

С какво време посрещаме метеорологичната зима

sinoptik.bg

Калин донесе единствената победа за Безименните в “Игри на волята”

Edna.bg

4 начина да поставиш себе си на първо място, без да се чувстваш виновна

Edna.bg

Вратар на Барса шокира: Баща ми ме унижаваше

Gong.bg

Ливърпул натиска паник бутона: връща спешно Клоп до лятото, преди да дойде новото голямо име

Gong.bg

Борисов: Ще се откажем от ръста на данък дивидент и на осигурителната вноска

Nova.bg

Кога започва изплащането на пенсиите за декември

Nova.bg