С 4,38 промила алкохол: 27-годишен шофьор катастрофира край Смилян

Ш офьор на 27 години с 4,38 промила алкохол катастрофира по пътя Смилян – Арда, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян.

Източник: БТА

Заради катастрофата движението по пътя е ограничено в участък от около 2 км от Смилян.

Инцидентът е станал, докато младежът се е движил от село Кошница към Смилян. След завой колата е излязла извън платното и се е ударила в крайпътния скат. Шофьорът е оцелял без сериозни наранявания – медицинският преглед е установил само одрасквания. На мястото продължава оглед от полицейски екип.

По случая е образувано бързо производство.