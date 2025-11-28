Свят

Украйна съобщи, че е поразила рафинерията в руския град Саратов

Москва междувременно твърди, че силите ѝ са отблъснали украински контраатаки в Покровск

28 ноември 2025, 13:44
Украйна съобщи, че е поразила рафинерията в руския град Саратов
Източник: AP/БТА

У краинските въоръжени сили заявиха, че са поразили рафинерията в руския град Саратов, както и военновъздушната база „Саки“ на окупирания Кримски полуостров, предаде Ройтерс.

"Бяха отчетени поредица от експлозии, последвани от пожар в района на целта", казаха въоръжените сили относно удара по рафинерията.

Украйна заяви, че е ударила рафинерия, Русия - че е превзела села

Те добавиха, че са поразили складове за гориво и за смазочно масло в окупираните от Русия части на Източна Украйна.

Междувременно руското министерство на отбраната заяви, че силите му са прочистили от украински войски 6585 сгради в град Покровск през последната седмица на фона на ожесточени сражения в града.

Руският президент Владимир Путин заяви вчера, че силите на Москва са обкръжили Покровск и контролират 70% от града, а Киев настоява, че украинските сили оказват силна съпротива и в центъра на града се водят ожесточени сражения.

Украйна обстрелва руска рафинерия в Саратов

Руското министерство на отбраната каза още, че въоръжените сили на страната са отблъснали 54 украински опита за пробиване на обкръжението през последната седмица.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информациите за обстановката на бойното поле чрез независими източници.

Източник: Владимир Арангелов, БТА    
русия украйна поражения рафинерия Саратов
Последвайте ни
Остър словесен сблъсък между Борисов, Асен Василев и Ивайло Мирчев в кулоарите на НС

Остър словесен сблъсък между Борисов, Асен Василев и Ивайло Мирчев в кулоарите на НС

Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка

Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка

Кметът на Варна Благомир Коцев вече е на свобода (СНИМКИ/ВИДЕО)

Кметът на Варна Благомир Коцев вече е на свобода (СНИМКИ/ВИДЕО)

Хирург: Не пренебрегвайте тези симптоми, могат да означават рак

Хирург: Не пренебрегвайте тези симптоми, могат да означават рак

Нови цени на водата от 1 януари

Нови цени на водата от 1 януари

pariteni.bg
Китай представя по над 7 нови модела всеки месец

Китай представя по над 7 нови модела всеки месец

carmarket.bg
28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа
Ексклузивно

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

Преди 6 часа
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Ексклузивно

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Преди 7 часа
За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев
Ексклузивно

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Преди 7 часа
Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом
Ексклузивно

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Преди 6 часа

Виц на деня

Съдията: -Престъплението е извършено със замах, дързост и прецизност. Подсъдимият: -Колкото и комплименти да ми правите, няма да си призная.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Калин донесе единствената победа за Безименните в “Игри на волята”

Калин донесе единствената победа за Безименните в “Игри на волята”

Любопитно Преди 55 минути

Грешки на Сапунджиева изпратиха Феномените на съвет на крачка от финалите в надпреварата

<p>Борисов: Има три варианта за бюджета</p>

Борисов: Има три варианта за бюджета - изтегляне, отстъпки на властта или удължителен закон

България Преди 1 час

Ще се откажем от ръста на данък дивидент и на осигурителната вноска, заяви лидерът на ГЕРБ

Снимката е архивна!

МВнР: Български туристи са блокирани в Шри Ланка заради наводнения

Свят Преди 1 час

Сред тях няма пострадали

„Исках да спя с нея“: Как коледно парти коства на старши партньор работата му за $850 000

„Исках да спя с нея“: Как коледно парти коства на старши партньор работата му за $850 000

Свят Преди 1 час

По време на партито, както описва управляващият партньор, Ничита казал на колежката, че я намира за красива, че иска да спи с нея, а когато тя заявила, че е омъжена, той ѝ отговорил, че „повечето му афери са с омъжени жени“.

Петър Антонов

„Гняв без възраст“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Близо един от всеки трима родители споделя, че неговото дете е преживяло насилие от връстник или по-малко дете

Близо един от всеки трима родители споделя, че неговото дете е преживяло насилие от връстник или по-малко дете

България Преди 1 час

Институции, организации, експерти и медии обсъдиха резултатите от национално представително проучване за нагласите на българите към насилието над и сред деца

„По-добре не се прибирай, защото ще те убия“: Задържаха мъж за побой над майка му и дъщеря му

„По-добре не се прибирай, защото ще те убия“: Задържаха мъж за побой над майка му и дъщеря му

България Преди 2 часа

Случаят е от София

Кога са силните магнитни бури през декември и влияят ли наистина на здравето

Кога са силните магнитни бури през декември и влияят ли наистина на здравето

Любопитно Преди 2 часа

Магнитната буря е природно явление, причинено от редовни изригвания и експлозии на Слънцето, по време на които в космоса се освобождава голямо количество енергия

<p>Проблем с платежното нареждане бави пускането на Благомир Коцев от затвора</p>

Проблем с платежното нареждане за гаранцията на Благомир Коцев бави пускането му на свобода

България Преди 2 часа

За това съобщи Манол Пейков във Фейсбук

Изпълнителните директори на ЗК ЛЕВ ИНС АД Владислав Милев и Валентин Илиев представят социално отговорната кампания „Пази Важните Неща“

„Пази Важните Неща“: Социално отговорната кампания

Любопитно Преди 2 часа

Кампанията е продължение на над 20-годишните усилия на ЛЕВ ИНС в посока социална отговорност и надгражда познатите инициативи „Пази детето на пътя“ и „Пази детето в интернет“

Теменужка Петкова: Бюджетът не е изтеглен, отложена е бюджетната процедура

Теменужка Петкова: Бюджетът не е изтеглен, отложена е бюджетната процедура

България Преди 2 часа

Тристранният диалог е възстановен, съобщи още финансовият министър

Кремъл: САЩ предадоха на Русия параметрите на мирния план, оформен в Женева

Кремъл: САЩ предадоха на Русия параметрите на мирния план, оформен в Женева

Свят Преди 2 часа

Разговор по темата се очаква в Москва през следващата седмица

Изгониха папския атентатор Али Агджа от Изник, където днес пристига Лъв XIV

Изгониха папския атентатор Али Агджа от Изник, където днес пристига Лъв XIV

Свят Преди 2 часа

Мехмет Али Агджа се надяваше да се срещне с новия папа и да поговори с него за две или три минути

Пеевски: Няма да има класи, всички хора са еднакви

Пеевски: Няма да има класи, всички хора са еднакви

България Преди 2 часа

Това коментира лидерът на "ДПС-Ново начало" в кулоарите на парламента

Пандемия, по-лоша от COVID-19 - опасност от мутация на птичи грип

Пандемия, по-лоша от COVID-19 - опасност от мутация на птичи грип

Свят Преди 2 часа

„Това, от което се страхуваме, е вирусът да се адаптира към бозайници, и особено към хора, да стане способен да се предава от човек на човек – и такъв вирус би бил пандемичен“, каза медицинският директор на центъра за респираторни инфекции на Институт „Пастьор“

Любимото природно убежище на княгиня Калина - само на 10 минути от София

Любимото природно убежище на княгиня Калина - само на 10 минути от София

Любопитно Преди 3 часа

Освен природа Витоша разкрива и религиозното и културно наследство на България

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
1

Да помогнем да един от пазителите на Родопите

sinoptik.bg
1

С какво време посрещаме метеорологичната зима

sinoptik.bg

4 начина да поставиш себе си на първо място, без да се чувстваш виновна

Edna.bg

Не ти вярва, защото ти е вярвала прекалено дълго

Edna.bg

Иран бойкотира жребия на Мондиал 2026

Gong.bg

НА ЖИВО: Локомотив София - Арда, съставите

Gong.bg

Борисов: Ще се откажем от ръста на данък дивидент и на осигурителната вноска

Nova.bg

Благомир Коцев на свобода: Благодаря на хората, които подкрепиха своя легитимен избор

Nova.bg