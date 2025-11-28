У краинските въоръжени сили заявиха, че са поразили рафинерията в руския град Саратов, както и военновъздушната база „Саки“ на окупирания Кримски полуостров, предаде Ройтерс.

"Бяха отчетени поредица от експлозии, последвани от пожар в района на целта", казаха въоръжените сили относно удара по рафинерията.

Украйна заяви, че е ударила рафинерия, Русия - че е превзела села

Те добавиха, че са поразили складове за гориво и за смазочно масло в окупираните от Русия части на Източна Украйна.

Междувременно руското министерство на отбраната заяви, че силите му са прочистили от украински войски 6585 сгради в град Покровск през последната седмица на фона на ожесточени сражения в града.

Руският президент Владимир Путин заяви вчера, че силите на Москва са обкръжили Покровск и контролират 70% от града, а Киев настоява, че украинските сили оказват силна съпротива и в центъра на града се водят ожесточени сражения.

Украйна обстрелва руска рафинерия в Саратов

Руското министерство на отбраната каза още, че въоръжените сили на страната са отблъснали 54 украински опита за пробиване на обкръжението през последната седмица.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информациите за обстановката на бойното поле чрез независими източници.