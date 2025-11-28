Томислав Дончев: Богатството не се създава от социални плащания

П рез изминалите седмици диалогът и със синдикати, и с работодатели не е спирал. Тъжното е, че не беше във формат тристранка. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев в Пловдив. Той пристигна в града заради форума "Южна България - рестарт и постижими цели", който се провежда днес в Дома на културата "Борис Христов".

"Преговорите започнаха преди един час. Изкуството е търсенето на нова точка на баланс. Един бюджет изразява сложни обществени отношения. Образно казано - от кого държавата колко прибира и на кого колко дава под формата на възнаграждение за труд или социално подпомагане. Ако има спорове, те са в рамките на около 1-1,5 процента от брутния вътрешен продукт и се надявам при рестартирането на диалога със синдикати и работодатели тази точка на баланса да бъде намерена скоро", посочи Дончев.

Синята коалиция и синдикатите: Нужен е диалог

Той допълни, че през последните години България е била добро място за правене на бизнес с нисък дълг, който продължава да бъде един от най-ниските в Европейския съюз.

Росен Желязков коментира проектобюджета за 2026 г.

Дончев отговори на изявлението на председателя на БСП и на "БСП – Обединена левица" и вицепремиер Атанас Зафиров по отношение на социалните плащания, като посочи, че няма основания за притеснения. "Не виждам как в ситуацията, в която се намираме по принцип, могат да бъдат отнети социални права. По-скоро въпросът е колко по-амбициозни трябва да бъдем оттук нататък по отношение на нови социални плащания. В същото време трябва да съхраним конкурентоспособността на България като място за правене на бизнес. Държавата да не пречи на бизнеса, да не му тежи, защото богатството се създава от работеща икономика. Не се създава от държавните институции и не се създава от социалните плащания", каза вицепремиерът.

Дончев: За четири години БВП на България е нараснал с една четвърт

Той коментира и състоянието на коалицията, като заяви, че такава сложна коалиция е под перманентен риск, доколкото никой не крие противоречията между партньорите. "Би било нелепо някой да ви каже, че няма противоречие и перманентен риск. Това, което е сплотяващо по отношение на тази коалиция, е дали има алтернатива. Ако нещо има усещането, че е безалтернативно, тогава се намираме в опасна ситуация. Погледнете всички партии, които са в опозиция. Представете си коалиционно управление между тях. Има ли алтернатива? Сами може да си говорите на този въпрос", посочи Томислав Дончев.