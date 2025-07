Наистина ли закуската е най-важното хранене за деня?

В сички сме чували съвета, че добрата закуска може да ни зареди с енергия за деня, пише BBC.

Но означава ли това, че това хранене може да ни направи по-здрави и по-слаби – или е нещо друго?

Наред със стари класики като „морковите ти дават нощно виждане“ и „Дядо Коледа не носи играчки на непослушни деца“, една от най-изтърканите фрази в арсенала на уморените родители навсякъде е, че закуската е най-важното хранене за деня. Много от нас израстват с убеждението, че пропускането на закуска е диетична пародия, но броят на тези, които отделят време да я ядат, може да варира.

Около три четвърти от американците редовно закусват, докато във Великобритания около 94% от възрастните и само 77% от подрастващите закусват редовно. Проучване в Швейцария показа, че само две трети от възрастните там закусват редовно.

Когато времето е малко, сутрешната закуска често е първото нещо, което се пропуска. Колко от нас я ядат, докато са на път, или с удоволствие разменят купа зърнена закуска, няколко филийки препечен хляб или сладкиш за няколко допълнителни минути в леглото?

И все пак, ключът към това защо закуската се предполага, че е важна, се крие в името ѝ: съветват ни да я ядем, за да прекъснем нощния си глад.

„Тялото използва много енергийни запаси за растеж и възстановяване през нощта. Консумирането на балансирана закуска помага за повишаване на енергията ни, както и за усвояването на протеини и калций през нощта“, обяснява диетологът Сара Елдер.

Но има широко разпространено несъгласие относно това дали закуската трябва да се счита за толкова важна. Освен нарастващата популярност на диетите на гладно, има опасения относно съдържанието на захар в зърнените храни и участието на хранителната индустрия в изследвания в полза на закуската – и дори едно твърдение от академик, че закуската е „опасна“.

И така, каква е реалността? Закуската необходимо начало на деня ли е... или маркетингов трик на компаниите за зърнени храни?

Може ли пропускането на закуска да доведе до наддаване на тегло?

Най-изследваният аспект на закуската (и пропускането на закуска) е връзката ѝ със затлъстяването. Учените имат различни теории за това защо има връзка между двете.

Is breakfast really the most important meal of the day? https://t.co/ZtiEXOcwpC via @BBC_Future