Любопитно

Запознайте се с мъжа с най-дългото име в света, с над 2200 уникални думи

Ще ви трябват 20 минути, за да произнесете името му – и това е официално

29 октомври 2025, 11:24
Запознайте се с мъжа с най-дългото име в света, с над 2200 уникални думи
Източник: iStock

П редставете си, че ви отнема почти 20 минути, за да произнесете името си – да, 20 минути! Това е реалността за новозеландеца Лорънс Уоткинс, чието законно име се простира на изумителните 2253 думи. Това не е измислица или трик – това е един от най-странните рекорди, документирани някога.

Защото, представете си: можеше да имате световен рекорд — за най-дълга коса, за най-гъста брада, за най-бели зъби или може би дори за най-лъскаво чело — но вие го спечелихте за най-дълго име!

Това, което започна като очарование от странното и необичайното за Уоткинс, се превърна в съдебна битка, международен рекорд, признат от Книгата на рекордите на Гинес, и дори промени в националното законодателство.

Какво се крие в името? На 24-годишна възраст Лорънс Уоткинс решава да направи нещо необикновено. През март 1990 г., докато работи в библиотека в Окланд, Нова Зеландия, той законно променя името си, като добавя над 2000 средни имена, с което общият брой думи на пълното му име достига 2253.

Но защо такава „странна“ мисъл?

За Уоткинс разсъжденията били прости: той бил вдъхновен от странни рекорди, които чел в Книгата на рекордите на Гинес, и искал да бъде част от този свят на странни подвизи.

И така, той започва. Прекарва около месец в събиране на имена от широк спектър от източници: книги с имена за бебета, латински и староанглийски речници, думи от маорски, самоански и японски имена и дори ценни предложения от колегите си. След това плаща на някого да напише целия списък (струвайки около 400 новозеландски долара), за да може да бъде регистриран.

Печатът на одобрението

Сега идва сложната част.

След като подава заявление, промяната на името му първоначално е одобрена от Окръжния съд на Окланд. Главният регистратор в Уелингтън обаче я отхвърля. Очевидно Уоткинс, бидейки си Уоткинс, обжалва решението и накрая Върховният съд на Нова Зеландия се произнася в негова полза. И тогава идва най-очакваната лична победа: по-късно Книгата на рекордите на Гинес го признава за носител на рекорда за най-дълго лично име.

Живот с 2253 думи

Представете си, че попълвате какъвто и да е формуляр, шофьорска книжка, резервирате полети или просто си изготвяте паспорт – името на Уоткинс се простира на шест страници (да, шест страници!!) в акта му за раждане и отнема около 20 минути, за да се произнесе изцяло. Тъй като повечето официални системи не могат да приемат толкова дълго име, той обикновено използва съкратена версия за практически цели, често само първите си три имена – Лорънс Грегъри Уоткинс.

Името, което промени закона

Какъв е смисълът от всичко това, може би ще попитате. За Уоткинс, разбира се, това е лична победа и изпълнение на дълго подхранвано желание! Но постъпката на Уоткинс предизвика и нещо друго - законодателни промени в Нова Зеландия. Страната вече прилага по-строги правила за дължината на името, разрешените знаци и разумни ограничения, за да предотврати подобни случаи - което показва, че е много вероятно неговият рекорд да се запази за дълго време.

Да поговорим за горчив обратен ефект и как!

Но отвъд чистата новост, историята на Уоткинс е ярко напомняне за идентичността, бюрокрацията и как едно единствено действие може да се отрази на закона и световните рекорди. В свят, където много от нас използват най-много две или три имена, Лорънс Уоткинс се откроява с 2253 думи, съчетани в множество култури и езици. Неговото име е започнало като причудлива идея и е завършило с глобално признание и, по-важното, дори със законодателна промяна. Човек може да се изкикоти на идеята, да поклати глава с недоверие, да се смее на неговата странност или дори да се възхищава на ангажираността му - но един факт остава: той буквално създаде история с името си! И никой не може да му го отнеме, поне за дълго време!

Източник: Times of India    
Лорънс Уоткинс Нова Зеландия Книга на рекордите на Гинес промяна на името законодателни промени световен рекорд странни рекорди бюрокрация лична победа
Последвайте ни

По темата

Официално: Рая Назарян е избрана за председател на парламента

Официално: Рая Назарян е избрана за председател на парламента

Когато Черно море замръзна: Арктическият студ през 1929 г. в България

Когато Черно море замръзна: Арктическият студ през 1929 г. в България

"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

Бил Гейтс шокира света с тотална промяна на мнението си за климата

Бил Гейтс шокира света с тотална промяна на мнението си за климата

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Toyota Corolla Concept е толкова радикален, че трудно може да го разпознаете

Toyota Corolla Concept е толкова радикален, че трудно може да го разпознаете

carmarket.bg
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 5 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 5 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 5 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 5 часа

Виц на деня

– Скъпа, наистина ли нямаш какво да облечеш за вечеря? – Да, имам гардероб с 50 неща, които „нямат с какво да се комбинират“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Южна Корея &bdquo;позлати&ldquo; Тръмп с корона и десерт</p>

Тръмп се срещна с президента на Южна Корея в последния етап от обиколката си в Азия

Свят Преди 8 минути

По време на визитата си в Южна Корея Доналд Тръмп получи златна корона и най-високото отличие на страната, докато Сеул залага на символиката на „златната ера“ в отношенията между двете държави

<p>Си Дзинпин ще се срещне с Тръмп в Южна Корея</p>

Китай: Си Дзинпин ще се срещне с Тръмп в Южна Корея

Свят Преди 8 минути

Тя ще се състои в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество

Мицотакис е с положителен тест за COVID-19

Мицотакис е с положителен тест за COVID-19

Свят Преди 51 минути

Според официални представители, Мицотакис има много леки симптоми

<p>Мариан Бачев: Разследването срещу Росен Белов не ме смущава</p>

Мариан Бачев: Разследването срещу Росен Белов не ме смущава, той е пълнолетен и отговаря за постъпките си

България Преди 59 минути

Министърът на културата коментира и проверката в театралната школа, която носи неговото име

7-етажна сграда се срути край Истанбул, търсят хора под отломките

7-етажна сграда се срути край Истанбул, търсят хора под отломките

Свят Преди 1 час

На място са изпратени и екипи на спешна помощ и полицията

Нов инцидент: Влак прегази мъж в Благоевград

Нов инцидент: Влак прегази мъж в Благоевград

България Преди 1 час

Машинистът е забелязал мъж, легнал на релсите и въпреки усилията, не е успял да спре

<p>Ноември ще подложи на изпитание 4 зодии - виж кои са те</p>

Ноемврийско предупреждение: Кои 4 зодии ще се сблъскат с най-много трудности

Любопитно Преди 1 час

Астролозите посочиха зодиакалните знаци, за които ноември 2025 г. ще бъде труден месец

Любимецът на зрителите Давид призна, че е бил жертва на сексуално насилие

Любимецът на зрителите Давид призна, че е бил жертва на сексуално насилие

Любопитно Преди 1 час

Сияна продължи да бъде обект на нападки в Къщата

<p>Плюс сайз модел: Стюард ми каза да отслабна заради сина ми</p>

Плюс сайз моделът Тес Холидей: Стюард ми каза да отслабна заради сина ми

Свят Преди 1 час

Стюардът е заявил, че ако ѝ "пука за детето, ще направя нещо, ще отслабна“

<p>САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг на НАТО</p>

Румънското МО: САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг на НАТО

Свят Преди 1 час

В Румъния ще останат около 1000 американски военнослужещи

Дженифър Лорънс

Дженифър Лорънс разкри всичките си пластични операции и планове за следващата

Любопитно Преди 1 час

Актрисата каза, че „нищо не се е върнало във форма“ след като е посрещнала второто си дете по-рано тази година със съпруга си Кук Марони

Мути Мутиев от Big Brother: Гонят ме от България!

Мути Мутиев от Big Brother: Гонят ме от България!

Любопитно Преди 1 час

Гледайте епизода, за да разберете кой е човекът зад образа, предизвикал толкова крайни коментари

Потвърден е случай на антракс в Хасковско

Потвърден е случай на антракс в Хасковско

България Преди 1 час

Изследвания на проби в лаборатория са доказали наличието на бактерията във фермата с около 200 овце и 100 говеда

<p>Дете загина, 8 ранени при тежка катастрофа в Сърбия</p>

Дете загина, 8 ранени при тежка катастрофа на магистрала в Сърбия

Свят Преди 1 час

Детето, родено през 2009 г., е починало на място от получените при инцидента наранявания

Меган Маркъл и принц Хари на бейзболния мач на „Доджърс“ в Лос Анджелис

Меган Маркъл и принц Хари на бейзболния мач на „Доджърс“ в Лос Анджелис

Любопитно Преди 1 час

Меган и Хари бяха облечени почти еднакво – със сини шапки на „Доджърс“, бели ризи и сини връхни дрехи

Аферата "Червените ръце": Българите поругали Мемориала на Холокоста, Русия стои зад акцията

Аферата "Червените ръце": Българите поругали Мемориала на Холокоста, Русия стои зад акцията

Свят Преди 1 час

Париж се превръща в основна цел на хибридната война на Москва

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

Давид от Big Brother призна, че е бил жертва на сексуално насилие

Edna.bg

Горска сватба за Гризлито от „Игри на волята“ (СНИМКИ)

Edna.bg

Официално: Лудогорец махна Мота и няма да спре дотук, обяви кой ще води отбора

Gong.bg

НА ЖИВО: Резултати и голмайстори за Sesame Купа на България

Gong.bg

Рая Назарян е новият председател на Народното събрание

Nova.bg

Бързият влак Варна-София блъсна и уби човек

Nova.bg