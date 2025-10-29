Запознайте се с мъжа с най-дългото име в света, с над 2200 уникални думи

П редставете си, че ви отнема почти 20 минути, за да произнесете името си – да, 20 минути! Това е реалността за новозеландеца Лорънс Уоткинс, чието законно име се простира на изумителните 2253 думи. Това не е измислица или трик – това е един от най-странните рекорди, документирани някога.

Защото, представете си: можеше да имате световен рекорд — за най-дълга коса, за най-гъста брада, за най-бели зъби или може би дори за най-лъскаво чело — но вие го спечелихте за най-дълго име!

Това, което започна като очарование от странното и необичайното за Уоткинс, се превърна в съдебна битка, международен рекорд, признат от Книгата на рекордите на Гинес, и дори промени в националното законодателство.

Какво се крие в името? На 24-годишна възраст Лорънс Уоткинс решава да направи нещо необикновено. През март 1990 г., докато работи в библиотека в Окланд, Нова Зеландия, той законно променя името си, като добавя над 2000 средни имена, с което общият брой думи на пълното му име достига 2253.

Но защо такава „странна“ мисъл?

За Уоткинс разсъжденията били прости: той бил вдъхновен от странни рекорди, които чел в Книгата на рекордите на Гинес, и искал да бъде част от този свят на странни подвизи.

This is Laurence Watkins from New Zealand.



Well, it used to be, until he changed his name via Deed Poll in 1990.



His official name now includes 2,253 words and he now holds the record for the longest personal name. pic.twitter.com/ZiaOoe2OLr — Guinness World Records (@GWR) October 7, 2025

И така, той започва. Прекарва около месец в събиране на имена от широк спектър от източници: книги с имена за бебета, латински и староанглийски речници, думи от маорски, самоански и японски имена и дори ценни предложения от колегите си. След това плаща на някого да напише целия списък (струвайки около 400 новозеландски долара), за да може да бъде регистриран.

Печатът на одобрението

Сега идва сложната част.

След като подава заявление, промяната на името му първоначално е одобрена от Окръжния съд на Окланд. Главният регистратор в Уелингтън обаче я отхвърля. Очевидно Уоткинс, бидейки си Уоткинс, обжалва решението и накрая Върховният съд на Нова Зеландия се произнася в негова полза. И тогава идва най-очакваната лична победа: по-късно Книгата на рекордите на Гинес го признава за носител на рекорда за най-дълго лично име.

Живот с 2253 думи

Представете си, че попълвате какъвто и да е формуляр, шофьорска книжка, резервирате полети или просто си изготвяте паспорт – името на Уоткинс се простира на шест страници (да, шест страници!!) в акта му за раждане и отнема около 20 минути, за да се произнесе изцяло. Тъй като повечето официални системи не могат да приемат толкова дълго име, той обикновено използва съкратена версия за практически цели, често само първите си три имена – Лорънс Грегъри Уоткинс.

Yeni Zelandalı bir kişi, 2.253 kelimeden oluşan adıyla dünyanın en uzun ismine sahip insan olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi.



• Adının tamamını söylemek 20 dakika sürüyor.

• Laurence'ın tam adı: Laurence Alon Aloys Aloysius Alphege Alun Alured Alwyn Alysandyr Ambie… pic.twitter.com/0UkeD8E7Ds — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) October 15, 2025

Името, което промени закона

Какъв е смисълът от всичко това, може би ще попитате. За Уоткинс, разбира се, това е лична победа и изпълнение на дълго подхранвано желание! Но постъпката на Уоткинс предизвика и нещо друго - законодателни промени в Нова Зеландия. Страната вече прилага по-строги правила за дължината на името, разрешените знаци и разумни ограничения, за да предотврати подобни случаи - което показва, че е много вероятно неговият рекорд да се запази за дълго време.

Да поговорим за горчив обратен ефект и как!

Но отвъд чистата новост, историята на Уоткинс е ярко напомняне за идентичността, бюрокрацията и как едно единствено действие може да се отрази на закона и световните рекорди. В свят, където много от нас използват най-много две или три имена, Лорънс Уоткинс се откроява с 2253 думи, съчетани в множество култури и езици. Неговото име е започнало като причудлива идея и е завършило с глобално признание и, по-важното, дори със законодателна промяна. Човек може да се изкикоти на идеята, да поклати глава с недоверие, да се смее на неговата странност или дори да се възхищава на ангажираността му - но един факт остава: той буквално създаде история с името си! И никой не може да му го отнеме, поне за дълго време!