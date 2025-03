Ейдриан Броуди постави рекорд на Гинес на Oскарите

Е йдриън Броуди, носител на наградата за най-добър актьор за филма The Brutalist, постави нов световен рекорд на Гинес за най-дългата реч при приемане на "Оскар", надминавайки постижението на Гриър Гарсън от 1943 г., когато тя говори в продължение на пет минути и 30 секунди, след като спечели наградата за ролята си в "Госпожа Минивър".

Броуди, удостоен с "Оскар" за изпълнението си в The Brutalist, произнесе реч за цели пет минути и 40 секунди, далеч надвишавайки лимита от 45 секунди.

Актьорът се наложи над конкуренцията на Тимъти Шаламе (A Complete Unknown) и Ралф Файнс (Conclave), за да триумфира с ролята си в драмата The Brutalist – най-дългият филм, номиниран за най-добър филм тази година, с впечатляващите 215 минути продължителност.

Подобно на самия филм, речта на Броуди също беше рекордно дълга.

"Актьорската професия е изключително крехка. Изглежда бляскава, а понякога наистина е така, но най-ценното нещо, което осъзнах благодарение на привилегията да се върна тук, е, че всичко е въпрос на перспектива. Без значение къде се намирате в кариерата си и какво сте постигнали, всичко може да изчезне", заяви Броуди.

Актьорът, който преди години спечели "Оскар" за ролята си в 'Пианистът" на Роман Полански, говори толкова дълго, че финалната музика започна да звучи, опитвайки се да го подтикне да приключи. "Приключвам, моля, спрете музиката", каза Броуди. "Правил съм това и преди. Благодаря ви. Това не е първото ми родео, но ще бъда кратък."

Той продължи, като засегна ключови теми от филма, който – подобно на Пианистът – разглежда въпросите на Холокоста.

"Отново съм тук, за да разкажа за продължаващите травми и последствията от войната, системното потисничество, антисемитизма, расизма и други форми на дискриминация", заяви актьорът. "Моля се за по-здрав, по-щастлив и по-приобщаващ свят. Ако историята може да ни научи на нещо, то е, че не бива да позволяваме омразата да остане без контрол."

Но нито наградата, нито речта на Броуди бяха най-коментираните му моменти от вечерта.

Adrien Brody tosses gum to girlfriend on his way to accept Oscar pic.twitter.com/fqfawcqToS — New York Post (@nypost) March 3, 2025

Точно преди да изкачи стълбите към сцената, актьорът извади дъвката си от устата и я хвърли по приятелката си Джорджина Чапман – бившата съпруга на Харви Уайнстийн, което шокира зрителите.

По-късно двойката се опита да обясни жеста в предаването Live With Kelly & Mark.

"Можех да я глътна, но не мислех за това", каза Броуди. "Трябваше да се отърва от нея някак."

Adrien Brody throws his chewing gum to Georgina Chapman as he wins the Oscar for Best Actor for "The Brutalist" https://t.co/d6kMRn5N7V 📷 Carlos Barria pic.twitter.com/zaZVsec9IU — Reuters Pictures (@reuterspictures) March 3, 2025

Чапман, от своя страна, призна, че всъщност не е успяла да я хване.

Освен това Броуди привлече вниманието с още един изненадващ жест – целувка, но не с Чапман, а с Хали Бери. Тя се доближи до него и го целуна, възпроизвеждайки противоречивия момент от преди 22 години, когато Броуди я целуна по време на връчването на наградите.

#AdrienBrody #TrendingNow #kiss #BestActor

THE BRUTAL KISS 2025

The next time Adrien Brody wins an Oscar, he will be shagging Halle Berry on stage.

🤔 pic.twitter.com/SHlczMDQyl — Ehm Gee (@MGeeSpot) March 3, 2025

На 2 март Академията сподели видео от целувката в официалните си социални мрежи. В него се вижда как 58-годишната Бери се приближава с разтворени обятия към 51-годишния Броуди. След това тя му дава голяма целувка, преди двамата да се прегърнат топло.

„Съжалявам, Джорджина, но трябва да го направя“, каза Бери на Чапман миг преди да целуне Броуди. Чапман, която наблюдаваше случката, се смееше и ръкопляскаше, докато целувката се разгръщаше пред очите на всички.

„Как можеш да откажеш на мъж целувка с Хали Бери?“ – пошегува се Джорджина Чапман, която е във връзка с Броуди от близо пет години.

#HalleBerry planted a big ol' SMOOCH on #AdrienBrody on the #Oscars red carpet! 😱💋 Payback for when he surprised her with a kiss onstage at the 2003 #AcademyAwards! pic.twitter.com/RPcU3pmxLp — TMZ (@TMZ) March 3, 2025

„Изненада, @adrienbrody! Трябваше да си го върна 😉🫶🏽“, написа Бери в Instagram, споделяйки собствено видео на неочаквания момент от червения килим.

The Brutalist спечели още две награди "Оскар"– за операторско майсторство и оригинална музика, но вечерта беше доминирана от "Анора" , драматичен филм за секс индустрията, който триумфира с пет отличия, включително за най-добър филм.