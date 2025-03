Младеж постави рекорд на "Гинес" за най-космато лице

М лад мъж от Индия, който страда от рядкото заболяване хипертрихоза, причиняващо прекомерно окосмяване по тялото, подобри необичаен рекорд на "Гинес" - за най-космено лице.

„Нямам думи“, казва 18-годишният Лалит Патидар пред организацията, след като печели наградата през февруари за това, че лицето му има 201,72 косъма на квадратен сантиметър.

"I like how I am. I don't want to change my look."

Meet the extraordinary Lalit Patidar, our new hairiest face record holder. pic.twitter.com/5WFguCSq1q