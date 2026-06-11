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Закуската на крал Чарлз: Пази сърцето и подмладява кожата

Британският монарх бяга от пищните трапези и залага на достъпна комбинация от печени яйца, сирене, спанак и домати. Специалисти по хранене разкриват, че това просто ястие е истинска бомба от протеини, витамин С и антиоксиданти за организма

11 юни 2026, 07:45
Закуската на крал Чарлз: Пази сърцето и подмладява кожата
Източник: БТА

К ралските закуски често се свързват с пищни трапези, но крал Чарлз III предпочита далеч по-скромно начало на деня. Според специалисти по хранене изборът му може да е полезен както за сърцето, така и за кожата.

Списание „Фалстаф“ съобщава, че британският монарх често закусва печени яйца със сирене, спанак и домати – богато на протеини ястие, съдържащо витамини, минерали и антиоксиданти.

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Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила
Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила
Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила
Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила

Предпочитанието на Чарлз към по-лека и здравословна закуска е известно от години. Бившият кралски готвач Дарън Макгрейди е разкривал, че кралят често избира питателни ястия с пресни и сезонни продукти.

Яйцата са добър източник на белтъчини, витамини B12 и D, както и холин, който е важен за мозъка и нервната система. Спанакът е богат на витамини А, С и К, фолиева киселина и желязо, а антиоксидантите в него могат да предпазват клетките от увреждания.

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Доматите съдържат ликопен – съединение, което подпомага сърдечното здраве и може да предпазва кожата от вредните въздействия на околната среда. Сиренето осигурява белтъчини и калций, важни за костите и мускулите, а в комбинация с яйцата и зеленчуците създава балансирана и засищаща закуска.

Витамин С в доматите и спанака подпомага образуването на колаген – белтък, който поддържа структурата и функциите на кожата.

Макар хранителните навици на кралското семейство често да предизвикват интерес, закуската на Чарлз е съставена от достъпни продукти и показва, че здравословното хранене не изисква сложни рецепти. Няколко обикновени съставки могат да осигурят добър старт на деня. 

Източник: БГНЕС    
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