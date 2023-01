Оцеляла след Холокоста открива убежище в Полша от войната в Украйна

И я Рудзицкая е на 92 години и е украинка от еврейски произход, която бяга от Украйна за втори път, разказва Ройтерс, цитирана от БТА.

Първо през 1941 г., когато е едва на десет години и германските бомби започват да падат

на територията на тогавашната Украинска съветска социалистическа република. За втори път тя бяга миналата година, когато на 24 февруари Русия напада Украйна.

Рудзицкая живее в малък едностаен апартамент в Краков,

който дели със сина си Артур, и казва, че не е повярвала, че всичко това би могло да се случи.

When Russia invaded Ukraine last year, Iya Rudzitskaya and her son fled and ultimately settled in Poland. This was the second time the 92-year-old Holocaust survivor has had flee her home in Kyiv https://t.co/UncYYgSSdz pic.twitter.com/TKm2Iz3C7V