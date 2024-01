„Не се е случило във вакуум“: Международният ден за възпоменание на жертвите на Холокоста

Т ази година се навършват 79 години от освобождението на лагера на смъртта Аушвиц-Биркенау, мястото, което се превърна в символ на ада на земята, създаден от нацистите и техните съюзници по време на Холокоста. Датата, на която лагерът е освободен, 27 януари, е избрана единодушно преди 19 години за всички държави членки на ООН за световен ден за възпоменание на жертвите на Холокоста.

WATCH: If we held a moment of silence for every victim of the Holocaust we would be silent for eleven and a half years.



On #Holocaust Remembrance Day, we remember the six million Jews who brutally murdered by the Nazi regime. To commemorate the Holocaust and its victims, we must… pic.twitter.com/5GQzkOdUmQ