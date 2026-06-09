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След тайни преговори в Лондон: Зеленски с „желязна“ подкрепа от Чарлз III и покана за историческа визита

След като европейските лидери призоваха за незабавно спиране на огъня, Володимир Зеленски получи кралско рамо в Уиндзор. Посещението му обаче бе съпроводено и от леко напрежение заради решението на местни съвети в Англия да свалят украинските знамена

9 юни 2026, 11:04
След тайни преговори в Лондон: Зеленски с „желязна“ подкрепа от Чарлз III и покана за историческа визита
Източник: Getty Images

У краинският президент Володимир Зеленски се срещна с крал Чарлз III в замъка Уиндзор в понеделник, непосредствено след важни разговори с европейските съюзници на Украйна. След частната им среща Зеленски благодари на Обединеното кралство за неговата „желязна“ подкрепа и разкри, че планира да покани монарха на официално държавно посещение в Украйна в бъдеще, съобщи BBC.

Срещата се провежда, след като лидерите на Украйна, Обединеното кралство, Франция и Германия публикуваха съвместно изявление, с което призоваха за „справедливо и трайно“ споразумение за прекратяване на войната с Русия.

След преговорите в Лондон в неделя, Зеленски, британският премиер сър Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц заявиха, че ще „застанат твърдо зад Украйна“.

В изявление в социалните мрежи след срещата си с краля, Зеленски благодари на монарха и на народа на Обединеното кралство за непрекъснатата им подкрепа. Той сподели и снимка, на която е заедно с краля в залите на замъка Уиндзор.

В интервю за вестник Guardian след срещата си с монарха, Зеленски разкри, че планира да покани Чарлз III на официално държавно посещение в Украйна още тази година.

Той беше попитан и за решението на няколко общински съвета, контролирани от партията „Реформирай Обединеното кралство“ (десноцентристка политическа сила), да свалят украинските знамена пред кметствата си.

„Надявам се, че ще ги върнат обратно“, заяви Зеленски пред вестника.

Той добави: „Не искам да се забърквам в политически въпроси, но знаете, че светът днес е много чувствителен. Понякога малките грешки могат да разрушат големи приятелства или огромни контакти“.

В отговор говорител на „Реформирай Обединеното кралство“ коментира пред BBC: „Напълно разумна позиция е да се подкрепя народът на Украйна в неговата борба срещу Русия, като в същото време се смята, че на обществените сгради у дома трябва да се веят единствено национални знамена“.

В съвместно изявление в неделя вечерта сър Киър, Макрон и Мерц призоваха Русия да се съгласи на „незабавно и пълно прекратяване на огъня“ и осъдиха „мащабните ракетни атаки и нападения с дронове“ срещу украински градове.

Трите западни сили, които се срещнаха на „Даунинг стрийт“ 10, съставляват така наречената група E3 (тристранен дипломатически формат между Великобритания, Франция и Германия) и са сред най-силните съюзници на Киев.

Обединеното кралство и Франция ръководят инициативата „коалиция на желаещите“ за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна като част от всеки бъдещ мирен процес.

Източник: BBC    
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