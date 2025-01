Ресторант "глобява" 120 долара за добавяне на ананас в пицата

М алко са моментите в историята на храните, които предизвикват толкова спорове, колкото решението на канадски готвач от 60-те години на миналия век да сложи ананас от консерва върху пица с шунка.

Когато Сам Панапулос създава това, което той и неговият брат и съдружник в престъплението наричат „Хавайска пица“, това е нарушение на италианския кулинарен протокол, което ще отекне през вековете.

Около шест десетилетия по-късно въпросът дали ананасът е подходящ за пица е тема, която разделя нации, общности и дори семейства.

Сега една пицария в Норич, Англия, е заковала цветовете си на мачтата, като е включила ананас в менюто си за онлайн доставка - но срещу княжеската сума от 100 паунда (около 122 долара).

Изненадващо, това не е най-високата цена, начислявана за ананас през изминалата година - през май миналата година на калифорнийския пазар се появи червен вариант за 395,99 долара - но тя е значително по-висока от долара, който обикновено струва кутия консервиран ананас в супермаркет във Великобритания.

