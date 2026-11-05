„Избирам България“ с нов прием: Стимули за млади хора с български произход, които учат у нас

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) планира нов прием по инициативата „Избирам България“. Той ще бъде насочен към хора с български произход, които искат да се установят и да работят в страната.

Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при откриването на форума „Европа е с мен“, организиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР). „Избирам България“ се финансира именно по тази програма.

„Виждайки колко успешна е тази инициатива, ще обявим една малко по-различно фокусирана мярка“, каза Ефремова.

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Компонент 3: за младите, които учат у нас

Новият, трети компонент на програмата ще бъде насочен към млади хора с български произход, които учат във висши училища в България. Сред тях са бесарабските българи и хората от Западните покрайнини.

Компонент 2: от големия град към малкия

В момента се изпълнява вторият компонент на „Избирам България“, насочен към вътрешната мобилност – от големите градове към по-малките населени места. Мярката подкрепя хора, които започват работа в населени места с под 50 000 жители. Само в първите дни след старта ѝ са подадени над 150 заявления.

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„Целта е повече от ясна – да спрем обезлюдяването на големи територии от нашата страна, за да може бизнесът също да се върне там и да разкрива все повече и повече работни места“, подчерта министърът.

Компонент 1: 1600 завърнали се

Първият компонент беше насочен към завръщането на българи, които живеят и работят в чужбина. При първоначално планирани около 1000 участници в страната се завърнаха 1600 души от САЩ, Европа и Азия.

„Много от тях избраха да се установят не само в големите градове, но и в по-малки населени места, където намериха работа или започнаха собствен бизнес“, добави Ефремова.