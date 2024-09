Обърнат ананас в пазарската количка?- Ще се изненадате какво означава

С ензация в социалните медии в Испания доведе до полицейска намеса в супермаркети. Тенденцията в медиите е хората да се насърчават да търсят бъдещи партньори в супермаркетите с помощта на ананаси.

Съобщава се, че в град Билбао, Северна Испания, полицията е била извикана от работници, след като тълпа от обнадеждени необвързани хора препълни магазин на Mercadona .

Тълпата бързо се разпръсна, когато полицаите пристигнаха, и никой не беше арестуван при инцидента.

Самотни хора, търсещи романтика, са привлечени към супермаркетите в Испания, където се твърди, че могат да срещнат любов, ако посетят между 7 вечерта и 8 вечерта и сложат ананас наобратно в количката си.

След това хората се насърчават да намерят други клиенти със същия плод в същата позиция.

Ако харесате някого, те блъскат количката си леко в чуждата, което показва, че се интересуват от него или нея. Ако чувството е взаимно, двойката се заговаря и уговаря среща, според базирания в Испания новинарски уебсайт Olive Press.

Някои, които са били въвлечени в манията по TikTok, дори са публикували видеоклипове на своите преживявания.

Според изданието и другите покупки в нечия количка дават улики за намеренията им.

Например, ако някой е взел шоколадови бонбони или сладкиши, това означава, че търси дългосрочни връзки или нещо по-сериозно.

Но зеленчуци означава, че търсят нещо по-небрежно, според изданието.

В официалния си акаунт в TikTok веригата супермаркети Mercadona коментира сензационния тренд, като публикува снимка на ананас със съобщението: "Ананасът на рафта на Меркадона ви чака".

Манията е придобила толкова голяма сила, че ананасите очевидно са станали оскъдни в някои магазини.

Междувременно се съобщава, че Lidl се е присъединил към играта за запознанства, като е стартирал собствена кампания, за да насърчи клиентите да правят същото в магазините си - но с диня, а не с ананас.

Според Surinenglish.com, Lidl е изпратил съобщение до всички свои клиенти в Испания: "La hora del amor" (часът на любовта).

"Компанията кани своите клиенти, които търсят любов, да дойдат между 6 вечерта и 7 вечерта с диня в количката ви" като знак, че търсят партньор.

