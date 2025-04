Истински Индиана Джоунс: 3-годишно дете откри древен скарабей на семейна разходка

П редставете си, че се разхождате по обикновена селска пътека с децата си, когато едно от тях рови сред камъните и намира древен амулет. Тази невероятна случка, която звучи като сюжет за филм, се случи на семейство по време на разходка до Тел Азека, близо до Бейт Шемеш в Израел, пише iflscience.

„Разхождахме се по пътеката и тогава Зив се наведе – и от всички камъни около нея, тя избра точно този камък. Когато го изтърка и премахна пясъка от него, видяхме, че има нещо различно в него. Повиках родителите си да видят красивия камък и осъзнахме, че сме открили археологическа находка! Веднага съобщихме това на Израелския орган за антики“, разказва Омер Ницан, сестрата на Зив, в изявление от Израелския орган за антики.

Оказа се, че камъкът, който 3-годишната Зив е намерила, всъщност е 3800-годишен ханаански печат-скарабей от Средната бронзова епоха. Тези печати са били изящни предмети, произхождащи от древен Египет, където торният бръмбар е имал символично и свещено значение. Благодарение на способността си да търкаля топки тор, които стават място за снасяне на яйца и източник на храна за младите бръмбари, тези насекоми са станали символи на прераждането, цикъла на живота и движението на Слънцето в небето. Всъщност името им в египетския език произлиза от глагола „да се създаде“ или „да бъде създаден“. Поради тази мощна символика скарабеите са били популярни изображения върху амулети, печати и други видове бижута, особено през времето, когато е бил създаден печатът на Зив.

„Скарабеите са били използвани през този период като печати и амулети. Те са били намирани в гробници, обществени сгради и частни домове. Понякога носят символи и послания, които отразяват религиозни вярвания или статус“, отбелязва д-р Дафна Бен-Тор, експерт по древни амулети и печати.

Този конкретен екземпляр е бил открит в подножието на Тел Азека – значим археологически тел (могила или малък хълм, натрупан през векове на заселване) близо до Бейт Шемеш. В този тел археолозите са намерили доказателства за много променящи се култури през историята, включително находки от царството Юдея като градски стени, селскостопански съоръжения и други. Тел Азека е бил известен и като ключов обект в библейския конфликт между Давид и Голиат.

„Разкопаваме тук вече почти 15 години и находките показват, че през Средната бронзова и Късната бронзова епоха тук в Тел Азека процъфтява един от най-важните градове в юдейските низини. Скарабеят, намерен от Зив, се присъединява към дългия списък от египетски и ханаански находки открити тук, които свидетелстват за близките връзки и културни влияния между Ханаан и Египет през този период“, обяснява професор Одед Липшиц, директор на археологическите разкопки към Тел Авивския университет. Липшиц лично се срещнал със Зив и нейното семейство на тела, където е бил намерен скарабеят.

