Крал Фелипе и кралица Летисия – лице в лице със своите портрети на изложба

К рал Фелипе и кралица Летисия от Испания взеха участие в специално събитие, посещавайки изложбата „Тиранията на Кронос“, където са представени техни портрети, заснети от прочутата фотографка Ани Лейбовиц.

Събитието се проведе в сряда в историческата сграда на Bank of Spain, а испанските кралски особи с интерес разгледаха изложбата, в която бяха представени техни портрети, направени от известната американска фотографка. Лейбовиц също присъстваше на събитието.

Кралица Летисия впечатли присъстващите с изискан червен костюм, излъчвайки увереност и стил. Крал Фелипе и съпругата му се ангажираха с кураторите на изложбата и изразиха своето възхищение от художественото майсторство на Лейбовиц.

На представените портрети 52-годишната кралица Летисия изглежда зашеметяващо в черна рокля без презрамки от испанския дизайнер Кристобал Баленсиага. Облеклото ѝ се отличава с набраздени детайли по корсажа, а визията ѝ е допълнена от червен сатенен шал, огърлицата Diamond Riviere на кралица Ена и диамантени обеци.

Крал Фелипе, който е на 57 години, е заснет облечен във военна униформа в разкошната зала "Гаспарини" на Кралския дворец в Мадрид. Фотосесията е осъществена от Лейбовиц през февруари 2024 г. и включва още портрет на бившия управител на централната банка на Испания, Пабло Ернандес де Кос, който напусна поста си през юни 2023 г.

We have the new portraits of King Felipe and Queen Letizia of Spain! These were recently taken by Annie Leibovitz.



