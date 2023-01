Във Виена откриха най-голямата ледена пързалка на открито в света

В австрийската столица беше открита най-голямата ледена пързалка на открито в света, известна като "Виенска ледена мечта", която се е превърнала в едно от най-предпочитаните места за забавление и спорт в центъра на Виена през зимата, съобщиха от Ойроком-ПР София, част от мрежата за международни връзки на Община Виена.

From January 19th on, City Hall Square transforms into a huge ice rink and thrills ice-skating enthusiasts of every age. ⛸️



Vienna Ice World - now even bigger and with a revised safety concept. Info & tickets: https://t.co/Qlez0KUava



© @Stadt_Wien Marketing, Wiedl #ViennaNow pic.twitter.com/AOBa7ssS4M