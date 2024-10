Prada разкри изненадваща нова луксозна линия — скафандри за жени астронавти

П ървата жена, която ще стъпи на Луната, ще бъде облечена в дизайнерски костюм — по-точно скафандър на Pradа.

Скафандърът от “следващо поколение”, представен в сряда сутринта на Международния астронавтически конгрес в Милано, е толкова стилен, колкото може да бъде един обемист бял костюм, и е снабден с иновативни технологии за защита на астронавтите и осигуряване на оптимална производителност.

“Extravehicular Mobility Unit” — техническото наименование на скафандъра — е разработен от Prada в партньорство с Axiom Space за мисията Artemis III на НАСА.

Това ще бъде първото кацане на човек на Луната от 1972 г. насам, като стартът е планиран за 2026 г.

„Разчупихме модела“, заяви президентът на Axiom Space, Мат Ондлър, в свое изявление. „Партньорството между Axiom Space и Prada създаде нов основополагащ модел за сътрудничество между индустриите, разширявайки възможностите за комерсиализация на Космоса.“

Все пак не очаквайте да видите логото на Prada върху скафандъра.

Според Vogue, то отсъства от ярко белия костюм, като единствената препратка към модната къща е в детайлите.

