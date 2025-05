В новия дом на Лъв XIV - къде ще живее новият папа

С лед смъртта на покойния папа Франциск през април папските апартаменти в Апостолическия дворец бяха запечатани като част от ритуал, който символизира, че папският трон е празен, и осигурява сигурността на личните му документи, пише Times of India.

С избирането на новия папа на Католическата църква, папа Лъв XIV, печатите на тези апартаменти бяха премахнати в неделя, което означава, че той е готов да се настани. Вече десет години апартаментите не са били обитавани. Самият Франциск е живял в скромна ватиканска къща за гости, а не в традиционната резиденция.

Макар че папа Лъв би могъл да последва стъпките на своя предшественик, той също така би могъл да предпочете да пребивава в двореца във Ватикана.

Как изглежда Апостолическият дворец?

A good sign. . . Pope Leo XIV will reside in the Apostolic Palace, rather than the less austere Casa Santa Marta. In other words, the light in the Pope's window overlooking the Piazza will come on again. Welcome back, Holiness. pic.twitter.com/7M0p0fjPm1

Апостолическият дворец, наричан още Папски дворец, се смята за традиционната резиденция на папата и е сграда от XV в., когато е създаден от архитекта Донато Браманте в стил Висш ренесанс. Въпреки това тя става официална резиденция на папите през XVII в.

В двореца се помещават много кабинети на папата, музеи, Ватиканската библиотека и параклиси, включително известната Сикстинска капела. Той се намира точно над колонадата на площад „Свети Петър“ и включва емблематичния прозорец, от който традиционно се произнася молитвата Ангел Господен. Като цяло дворецът разполага с внушителните 1000 стаи, включително дневна, учебна спалня и медицинска клиника.

На новопубликуваните снимки на Апостолическия дворец, направени при повторното отваряне на апартаментите в неделя, хората могат да видят нови помещения като третия етаж, известен още като Третата лоджия, бъдещото жилище на папата, библиотеката и частните параклиси в апартаментите.

Here are some photographs of what it looks like inside the Papal Apartment of the Apostolic Palace. #PopeLeoXIV #Vatican #PapalApartment Pius X moved to the top floor which was once the servants’ quarters and Popes (except Francis) have chosen to live there with their staff. pic.twitter.com/vmJxpTWATE