Бившата на Никълъс Кейдж завежда дело срещу него и сина им за нападение

Б ившата съпруга на Никълъс Кейдж го съди заедно със сина им за нападение, обвинявайки актьора, че е позволил предполагаемото насилие.

Обвиниха сина на Никълъс Кейдж в побой над майка му

Синът на Никълъс Кейдж и Кристина Фултън, Уестън Копола Кейдж, беше арестуван по обвинения в нападение със смъртоносно оръжие след предполагаемо нападение над майка си през април 2024 г. Почти година след инцидента Фултън заведе дело срещу бившия си съпруг, твърдейки, че той е пренебрегнал опасенията за психичното здраве на Уестън и не е предприел мерки, за да предотврати насилието.

Според съдебни документи, получени от PEOPLE на 19 февруари, 61-годишният Кейдж е бил наясно с психичните проблеми на 33-годишния си син, но вместо да се намеси, е позволил предполагаемото му агресивно поведение.

На 28 април 2024 г. между Уестън и Фултън е избухнал словесен спор, който прераснал във физическо нападение. Първоначално Фултън отрекла твърденията, че се е карала със сина си, и заявила, че той е преживял „криза на психичното здраве“, докато тя се е опитвала да му помогне.

През юли 2024 г. Уестън беше арестуван по обвинения в нападение със смъртоносно оръжие и освободен под гаранция. След ареста му Фултън заяви, че е била „брутално нападната“ и че е „наложително“ синът ѝ да получи необходимата помощ. В съдебния иск тя подчертава, че Кейдж е знаел за проблемите на Уестън, но не е направил нищо, за да предотврати насилието.

В иска си Фултън твърди, че Кейдж многократно е освобождавал сина им от затвора, пиел алкохол с него въпреки историята му на злоупотреба с вещества и финансирал неговия начин на живот, включително осигурявайки му жилище в близост до своето в Лос Анджелис.

Според нея Кейдж не е осигурил необходимата психиатрична помощ на Уестън, не е наложил граници и не е предприел мерки, за да спре предполагаемото му насилствено поведение. „Никълъс е знаел или е трябвало да знае, че Уестън представлява сериозна и непосредствена опасност за другите, включително ищеца“, се посочва в съдебния иск.

