Огромен скитащ се морж измина над четири хиляди километра

О громен скитащ се морж измина над четири хиляди километра, съобщи Би Би Си, цитирана от БТА.

Морският бозайник е забелязан за първи път край бреговете на Ирландия през месец март.

Оттогава той е наблюдаван от местна организация за защита на животните.

Смята се, че моржът е пропътувал около четири хиляди километра преди да стигне до Ирландия. Според експертите той тежи около осемстотин килограма и е на четири години.

