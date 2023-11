Учените разгадават мистерията за произхода на Големия сфинкс в Гиза

С лицето на жена и тялото на лъв, Големият сфинкс в Гиза е пленявал и озадачавал археолозите от хиляди години.

Как е изглеждал първоначално? Кого е предназначено да представлява? Това са сред популярните въпроси, с които историците са се борили.

Но има още една спорна мистерия - дали майката природа е изиграла роля в създаването му? Дали елементарните сили са разяждали скалното образувание в нещо, наподобяващо митичното създание, преди да дойдат египтяните?

Това се опитват да разберат екип от учени от Нюйоркския университет.

„Нашите открития предлагат възможна „история за произхода“ за това как образувания, подобни на сфинкса, могат да възникнат от ерозия“, обяснява Лейф Ристроф, доцент в Нюйоркския университет.

„Нашите лабораторни експерименти показаха, че изненадващо подобните на Сфинкс форми всъщност могат да произлязат от материали, които са ерозирали от бързи потоци.“

Проучването се съсредоточава върху възпроизвеждането на необичайни скални образувания, открити в пустини от разнесен от вятъра прах и пясък - известни като ярданг.

Екипът на г-н Ристроф проучи възможността Големият сфинкс първоначално да е бил един от тези ярдангове, които след това бяха детайлизирани от хората.

За да направят това, те взеха могили от мека глина с по-твърд, по-малко разрушаващ се материал, вграден вътре - имитиращ терена в североизточен Египет, където се намира Великият сфинкс.

След това те измиха тези образувания с бързо течаща струя вода, за да възпроизведат вятъра, който ги издълба и преоформи, като в крайна сметка достигат форма, подобна на Сфинкс.

По-твърдият или по-устойчив материал се превърна в "главата" на лъва и се развиха много други характеристики като подрязан "врат", "лапи", разположени отпред на земята, и извит "гръб".

„Нашите резултати предоставят проста теория за произхода на това как образувания, подобни на сфинкса, могат да възникнат от ерозия“, отбеляза г-н Ристроф.

„Всъщност днес съществуват ярданги, които изглеждат като седнали или легнали животни, което подкрепя нашите заключения.“