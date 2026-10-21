Ракът на гърдата: Не се страхувайте от диагнозата, а от закъснението

В новия епизод на NOVA LAB ГРИЖА поставя фокуса върху борбата с рака на гърдата. Даниела Пехливанова разговаря с двама медици, посветили професионалния си живот на борбата с това заболяване - д-р Гергана Георгиева, специалист по образна диагностика и д-р Елица Върбанова, медицински онколог. Колко дълъг е пътят от първоначалното поставяне на диагнозата до лечението? Как пациентите преодоляват първоначалния шок от поставянето на диагнозата? И от какво значение са превенцията и ранното диагностика?

Разговорът започва с често срещаната ситуация: напипване на бучка в областта на гърдата. Д-р Георгиева веднага уточнява, че не всяка бучка означава онкологично заболяване. Именно затова животоспасяващо е да не се пропускат профилактичните прегледи - ежегодната ехография за жените над 25 години и задължителната мамография на две години за дамите над 40-годишна възраст. „Не трябва да се пропускат тези прегледи. Много са важни“, казва специалистът по образна диагностика, апелирайки за бдителност преди появата на симптоми.

„Не се страхувайте от диагнозата, а се страхувайте от закъснението“, допълва колегата ѝ – медицинският онколог д-р Елица Върбанова. „Ракът на гърдата е комплексно заболяване, но хванат в начален стадий, дава много голям шанс за пълно излекуване“, казва тя.

Появата на образувание непременно означава злокачествено такова. Следващата стъпка е биопсия – изключително важна, кратка и безболезнена процедура, която е ключова за правилното лечение. Онкологичната диагноза не е смъртна присъда, казват медиците. Тъй като напредъкът на съвременната медицина позволява разработването на точен лечебен план, съобразен с индивидуално лечение на всеки пациент, лечението се определя от мултидисциплинарен екип. В част от големите клиники у нас, редом с онколозите работят и психолози, тъй като емоционалното състояние на диагностицираният и желанието да продължи напред са неизменна част от борбата със злокачественото заболяване.

Въпреки напредъка, емоционалните предизвикателства са големи – странични ефекти като косопад и окапването на веждите, макар и временни, могат да повлияят на болния. Позитивно настроените пациенти се справят по-добре, а най-трудни са тези, изгубили надежда. След активното лечение следва задължително и постоянно проследяване с чести тримесечни прегледи. „Ако заболяването се възвърне, да можем да реагираме навреме“, казва д-р Върбанова.

Медиците са категорични, че пациентите, преминали през това заболяване, стават по-отговорни към здравето си, като продължават да поддържат близък контакт с лекарите, които се превръщат в част от тяхното „голямо семейство“.

Преди 41 години, за първи път месец октомври е обявен за Световен месец за борба с рака на гърдата. В месеца, посветен на превенцията със заболяването, апелът е ясен: „Прегледите са важни“! Ранната диагностика осигурява повече възможности за лечение и пълно възстановяване. Д-р Върбанова обобщава: „Навреме потърсената медицинска помощ може да промени пътя на заболяването, а и живота след него.“ Нека бъдем бдителни и да се грижим за здравето си!

Целия епизод на подкаста NOVA LAB Грижа може да видите в YouTube на @novalabofficial.