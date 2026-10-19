Изкуствен интелект променя изборите в Израел: Фалшификати и мрежи от ботове манипулират вота

Предстоящите парламентарни избори в Израел се очертават като безпрецедентен полигон за използването на изкуствен интелект (AI) в политическата борба, което предизвиква сериозни опасения сред наблюдателите относно разпространението на дезинформация и потенциала за манипулация на избирателите в силно поляризирана среда.

На 27 октомври израелските граждани ще гласуват на избори, които могат или да отстранят Бенямин Нетаняху от власт, или да циментират управлението му за години напред. За първи път обаче кампанията е доминирана от масовото използване на AI инструменти, превръщайки страната в казус, който ще бъде наблюдаван от демокрациите по света, търсещи начини да се справят с новите предизвикателства.

Дълбоки фалшификати и пропаганда: Новата норма в кампанията

Един от най-ярките примери за новите тактики е видеоклип, публикуван в профила на премиера Бенямин Нетаняху. В него основният му опонент, Гади Айзенкот, е показан чрез AI манипулация да прегръща видния арабски политик Мансур Абас, заобикаляйки образ, наподобяващ собствения му син, който загина във войната между Израел и "Хамас" през 2023 г. Клипът, целящ да използва антиарабските настроения и да предизвика емоционална реакция, е гледан над 1 милион пъти, според информация, цитирана от DW COM.

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Това не е изолиран случай. Според изследователския проект Ze Be AI на Отворения университет в Израел, до средата на октомври партията "Ликуд" на Нетаняху е публикувала над 1800 публикации с генерирано от AI съдържание. Това представлява около една четвърт от анализираните материали на партията в социалните мрежи, което показва мащаба на използване на тези технологии за комуникация с избирателите.

Други високопоставени политици също използват подобни методи за разпространение на посланията си. Финансовият министър Бецалел Смотрич публикува фотореалистично AI видео, в което главният прокурор и съдии от Върховния съд са арестувани по време на антиправителствен протест, създавайки образ на репресивна държава. Междувременно министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир сподели генериран от AI клип, показващ палестинци, транспортирани на поточна линия в съоръжение, наподобяващо концентрационен лагер, което предизвика силни негативни реакции и обвинения в разпалване на омраза.

Човекът, който може да победи Нетаняху

Регулаторната рамка в страната остава неадекватна на фона на тези бързи технологични развития. През юли Централната избирателна комисия на Израел издаде ново правило, което задължава обозначаването на всяко съдържание, генерирано или манипулирано от AI, но освен това има малко ограничения за създаването и разпространението му. "Няма закон за AI, няма закон за цифровите услуги, а законът за поверителност е много остарял", коментира Анат Бен-Давид, ръководител на проекта Ze Be AI, подчертавайки липсата на адекватна правна защита срещу злоупотреби.

Отвъд видеата: Автоматизирани обаждания и бот мрежи

Използването на изкуствен интелект не се ограничава само до визуално съдържание. Някои избиратели получават нов вид роботизирани обаждания, задвижвани от AI, които са далеч по-разговорни и убедителни от автоматизираните гласове в миналото. Ницан Ясур, изследовател на дезинформацията в Израелската интернет асоциация, споделя запис на четириминутен разговор с бот, който се представя за анкетьор и умело избягва въпроса кой е поръчал проучването, демонстрирайки способността на AI да имитира човешки разговор и да събира информация.

Наред с фалшивото съдържание се появяват и фалшиви аудитории. Израелската компания за медиен мониторинг Scooper е открила мрежа от неавтентични акаунти, които подсилват публикациите на Нетаняху в социалните мрежи. Според техния анализ, около 70% от акаунтите, които споделят постовете на премиера в X, са базирани извън Израел и приличат на ботове, което предполага координирани усилия за манипулиране на общественото мнение.

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Притеснения предизвиква и така наречената "оптимизация за генеративни машини" (GEO) – създаване на онлайн съдържание, предназначено да бъде възприето от AI чатботове и да формира техните отговори, като по този начин се влияе на информацията, която потребителите получават. Проучване на Израелската интернет асоциация установява, че около една четвърт от израелците биха обмислили използването на AI инструменти, за да информират решението си как да гласуват, което показва нарастващото влияние на AI върху политическите процеси.

Изборите в Израел се превръщат в критичен тест за устойчивостта на демократичните процеси в ерата на изкуствения интелект. Както отбелязва Техила Шварц Алтшулер от Израелския демократичен институт, "цялата машина на политическата пропаганда става тотално различна". Тактиките, които се прилагат днес в Израел, вероятно ще се превърнат в стандарт за кампаниите по света, поставяйки нови и сложни предизвикателства пред регулаторите, политическите партии и обществата като цяло.

Какво е важно да знаем за изборите в Израел?

Настоящата предизборна кампания в Израел не се провежда във вакуум, а в контекста на една от най-дълбоките политически и социални кризи в историята на страната. Политическата среда е силно поляризирана още от началото на 2023 г., когато правителството на Бенямин Нетаняху инициира спорна съдебна реформа. Този ход предизвика масови, продължили месеци наред протести, които разделиха обществото на два лагера с фундаментално различни визии за демократичния характер на държавата. Последвалата война с "Хамас", започнала след атаките от 7 октомври, първоначално създаде фасада на национално единство, но впоследствие се превърна в нов катализатор на напрежение. Дебатите за отговорността за провалите в сигурността, за стратегията за водене на войната и за съдбата на заложниците допълнително задълбочиха съществуващите разломи и сринаха общественото доверие в институциите.

В този силно фрагментиран политически климат залозите надхвърлят стандартната политическа надпревара. Използването на нови технологични инструменти за манипулация поставя на изпитание самата устойчивост на демократичния процес. Въпросът вече не е само кой ще спечели изборите, а дали политическата система може да устои на систематични опити за подкопаване на общата фактическа реалност, без която е невъзможен обществен дебат.