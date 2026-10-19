Свят

Изкуствен интелект променя изборите в Израел: Фалшификати и мрежи от ботове манипулират вота

Тези избори се разглеждат от експертите като критичен тест за устойчивостта на демокрацията пред лицето на масовата AI дезинформация

19 октомври 2026, 11:41
Изкуствен интелект променя изборите в Израел: Фалшификати и мрежи от ботове манипулират вота
Избори Израел   
Източник: БГНЕС

Предстоящите парламентарни избори в Израел се очертават като безпрецедентен полигон за използването на изкуствен интелект (AI) в политическата борба, което предизвиква сериозни опасения сред наблюдателите относно разпространението на дезинформация и потенциала за манипулация на избирателите в силно поляризирана среда.

На 27 октомври израелските граждани ще гласуват на избори, които могат или да отстранят Бенямин Нетаняху от власт, или да циментират управлението му за години напред. За първи път обаче кампанията е доминирана от масовото използване на AI инструменти, превръщайки страната в казус, който ще бъде наблюдаван от демокрациите по света, търсещи начини да се справят с новите предизвикателства.

Дълбоки фалшификати и пропаганда: Новата норма в кампанията

Един от най-ярките примери за новите тактики е видеоклип, публикуван в профила на премиера Бенямин Нетаняху. В него основният му опонент, Гади Айзенкот, е показан чрез AI манипулация да прегръща видния арабски политик Мансур Абас, заобикаляйки образ, наподобяващ собствения му син, който загина във войната между Израел и "Хамас" през 2023 г. Клипът, целящ да използва антиарабските настроения и да предизвика емоционална реакция, е гледан над 1 милион пъти, според информация, цитирана от DW COM.

Израел отива на избори на 27 октомври: Кои са основните съперници на Нетаняху

Това не е изолиран случай. Според изследователския проект Ze Be AI на Отворения университет в Израел, до средата на октомври партията "Ликуд" на Нетаняху е публикувала над 1800 публикации с генерирано от AI съдържание. Това представлява около една четвърт от анализираните материали на партията в социалните мрежи, което показва мащаба на използване на тези технологии за комуникация с избирателите.

Други високопоставени политици също използват подобни методи за разпространение на посланията си. Финансовият министър Бецалел Смотрич публикува фотореалистично AI видео, в което главният прокурор и съдии от Върховния съд са арестувани по време на антиправителствен протест, създавайки образ на репресивна държава. Междувременно министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир сподели генериран от AI клип, показващ палестинци, транспортирани на поточна линия в съоръжение, наподобяващо концентрационен лагер, което предизвика силни негативни реакции и обвинения в разпалване на омраза.

Човекът, който може да победи Нетаняху

Регулаторната рамка в страната остава неадекватна на фона на тези бързи технологични развития. През юли Централната избирателна комисия на Израел издаде ново правило, което задължава обозначаването на всяко съдържание, генерирано или манипулирано от AI, но освен това има малко ограничения за създаването и разпространението му. "Няма закон за AI, няма закон за цифровите услуги, а законът за поверителност е много остарял", коментира Анат Бен-Давид, ръководител на проекта Ze Be AI, подчертавайки липсата на адекватна правна защита срещу злоупотреби.

Отвъд видеата: Автоматизирани обаждания и бот мрежи

Използването на изкуствен интелект не се ограничава само до визуално съдържание. Някои избиратели получават нов вид роботизирани обаждания, задвижвани от AI, които са далеч по-разговорни и убедителни от автоматизираните гласове в миналото. Ницан Ясур, изследовател на дезинформацията в Израелската интернет асоциация, споделя запис на четириминутен разговор с бот, който се представя за анкетьор и умело избягва въпроса кой е поръчал проучването, демонстрирайки способността на AI да имитира човешки разговор и да събира информация.

Наред с фалшивото съдържание се появяват и фалшиви аудитории. Израелската компания за медиен мониторинг Scooper е открила мрежа от неавтентични акаунти, които подсилват публикациите на Нетаняху в социалните мрежи. Според техния анализ, около 70% от акаунтите, които споделят постовете на премиера в X, са базирани извън Израел и приличат на ботове, което предполага координирани усилия за манипулиране на общественото мнение.

Factcheck: Фалшиви кадри заляха социалните мрежи след атаките на Иран

Притеснения предизвиква и така наречената "оптимизация за генеративни машини" (GEO) – създаване на онлайн съдържание, предназначено да бъде възприето от AI чатботове и да формира техните отговори, като по този начин се влияе на информацията, която потребителите получават. Проучване на Израелската интернет асоциация установява, че около една четвърт от израелците биха обмислили използването на AI инструменти, за да информират решението си как да гласуват, което показва нарастващото влияние на AI върху политическите процеси.

Изборите в Израел се превръщат в критичен тест за устойчивостта на демократичните процеси в ерата на изкуствения интелект. Както отбелязва Техила Шварц Алтшулер от Израелския демократичен институт, "цялата машина на политическата пропаганда става тотално различна". Тактиките, които се прилагат днес в Израел, вероятно ще се превърнат в стандарт за кампаниите по света, поставяйки нови и сложни предизвикателства пред регулаторите, политическите партии и обществата като цяло.

Какво е важно да знаем за изборите в Израел? 

Настоящата предизборна кампания в Израел не се провежда във вакуум, а в контекста на една от най-дълбоките политически и социални кризи в историята на страната. Политическата среда е силно поляризирана още от началото на 2023 г., когато правителството на Бенямин Нетаняху инициира спорна съдебна реформа. Този ход предизвика масови, продължили месеци наред протести, които разделиха обществото на два лагера с фундаментално различни визии за демократичния характер на държавата. Последвалата война с "Хамас", започнала след атаките от 7 октомври, първоначално създаде фасада на национално единство, но впоследствие се превърна в нов катализатор на напрежение. Дебатите за отговорността за провалите в сигурността, за стратегията за водене на войната и за съдбата на заложниците допълнително задълбочиха съществуващите разломи и сринаха общественото доверие в институциите.

В този силно фрагментиран политически климат залозите надхвърлят стандартната политическа надпревара. Използването на нови технологични инструменти за манипулация поставя на изпитание самата устойчивост на демократичния процес. Въпросът вече не е само кой ще спечели изборите, а дали политическата система може да устои на систематични опити за подкопаване на общата фактическа реалност, без която е невъзможен обществен дебат. 

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Мъж, облечен в женски дрехи, ограби офис в Дупница

Мъж, облечен в женски дрехи, ограби офис в Дупница

Голямата изненада край Петрич: Писана булка „гелина“ от Рибново омагьоса фестивала на хляба

Голямата изненада край Петрич: Писана булка „гелина“ от Рибново омагьоса фестивала на хляба

Седмокласник наръга учителка и ученик в Румъния

Седмокласник наръга учителка и ученик в Румъния

Земетресение от 5 по Рихтер разлюля Вранча

Земетресение от 5 по Рихтер разлюля Вранча

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми
Ексклузивно

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

Преди 1 ден
Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване
Ексклузивно

Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена

Преди 1 ден
Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица
Ексклузивно

Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Прокурор, разследващ корупция около Trump Tower в Белград, е бил мишена на Pegasus</p>

Сръбски прокурор, разследващ проект за Trump Tower в Белград, е бил мишена на шпионски софтуер

Свят Преди 34 минути

Израелският софтуер Pegasus е бил използван срещу Раде Байич след негови изказвания за политическа намеса и злоупотреба с власт

Срещу алгоритми и скрити реклами: Норвегия спира Roblox и TikTok за под 16-годишните

Срещу алгоритми и скрити реклами: Норвегия спира Roblox и TikTok за под 16-годишните

Свят Преди 42 минути

Властите в Осло, които трябва да представят законопроекта до края на 2026 г., преразгледаха първоначалните си предложения за възрастови ограничения, за да обхванат и определени „вредни платформи“

Непознатата Мадона: Архивните снимки от 1979 г., които взривиха мрежата

Непознатата Мадона: Архивните снимки от 1979 г., които взривиха мрежата

Любопитно Преди 1 час

Преди да се превърне в Поп кралицата, звездата живее в изоставена синагога, свири на барабани и носи карго панталони

Демерджиев във Виена: Сигурността по границата с Турция се подобри значително

Демерджиев във Виена: Сигурността по границата с Турция се подобри значително

Свят Преди 1 час

Българският и австрийският вътрешен министър обсъдиха охраната на външните граници на ЕС, сигурността в Черно море и двустранното сътрудничество

Чужденец нападна екип на Спешната помощ във Варна

Чужденец нападна екип на Спешната помощ във Варна

България Преди 1 час

​32-годишният мъж е причинил леки телесни повреди на шофьора и лекаря, след като е бил извикан като човек в безпомощно състояние

Съсед изрови с голи ръце 4-годишно дете от димящите отломки на горяща къща

Съсед изрови с голи ръце 4-годишно дете от димящите отломки на горяща къща

Свят Преди 1 час

Кенард Ходж открил детето, затрупано в спалня, и го извадил от горящата сграда в американския щат Мисисипи

.

След слуховете за романс: Дженифър Лопес и Брет Голдстийн засечени на парти в Ел Ей

Любопитно Преди 1 час

Дженифър Лопес и актьорът Брет Голдстийн отново подкладоха слуховете за романтична връзка, след като пристигнаха и си тръгнаха заедно от ексклузивно парти в Лос Анджелис

Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил отслужват празнична литургия в Рилския манастир

Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил отслужват празнична литургия в Рилския манастир

България Преди 1 час

Църквата днес почита свети Йоан Рилски Чудотворец

Издирват 14-годишен за нападение с нож над съученик пред училище в Карнобат

Издирват 14-годишен за нападение с нож над съученик пред училище в Карнобат

България Преди 1 час

След агресията заподозреният е избягал

България и Унгария задълбочават икономическото си сътрудничество

България и Унгария задълбочават икономическото си сътрудничество

България Преди 1 час

Външният министър Велислава Петрова се срещна с унгарския вицепремиер и Анита Орбан

<p>На 100 години почина актриса с роли в &bdquo;Стар Трек&ldquo; и &bdquo;Спешно отделение&ldquo;</p>

Почина американската актриса Бети Макгуайър, позната от „Стар Трек“ и „Спешно отделение“

Свят Преди 1 час

Тя участва в сериали като „Коломбо“, „Ангелите на Чарли“ и „Спешно отделение“, а извън сцената помагала на хора, застрашени от принудително изгонване от домовете им

Тази година eMAG Black Friday ще бъде на 13 ноември

Тази година eMAG Black Friday ще бъде на 13 ноември

Преди 2 часа

Разбиха международна мрежа за незаконна търговия с яйцеклетки, 36 души са арестувани в Турция

Разбиха международна мрежа за незаконна търговия с яйцеклетки, 36 души са арестувани в Турция

Свят Преди 2 часа

Разследването обхваща 53 заподозрени и 811 случая на продажба на яйцеклетки; предполагаемата схема е свързана с четири държави

Генерал-майор проф. Венцислав Мутафчийски

„Медицината е и човечност“: Ген. Мутафчийски с послание към лекарите за празника им

България Преди 2 часа

На 19 октомври почитаме Свети Йоан Рилски Чудотворец, покровител на българските лекари

Най-добрите, най-лошите и неочакваните моменти от модното ревю на Victoria's Secret

Най-добрите, най-лошите и неочакваните моменти от модното ревю на Victoria's Secret

Любопитно Преди 2 часа

От появата на Барбара Палвин само 6 седмици след раждането до изненадващото завръщане на Жизел Бюндхен - акцентите от модното събитие на годината

„Челси 3“ в руските медии и Telegram - от неутралните новини до предположенията за руски морски дронове

„Челси 3“ в руските медии и Telegram - от неутралните новини до предположенията за руски морски дронове

Свят Преди 2 часа

Руското външно министерство подчертава липсата на доказателства, а някои военни канали допускат различни версии за използваните средства

Всичко от днес

От мрежата

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg

15 породи кучета, които живеят най-дълго

dogsandcats.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg
1

Популациите на диви животни се топят

sinoptik.bg

Звездата от „Ангелите на Чарли“ Бети Макгуайър си отиде на 100 години

Edna.bg

Тази година eMAG Black Friday ще бъде на 13 ноември

Edna.bg

14-годишен се издирва за нападение с нож над съученик пред гимназия в Карнобат

Nova.bg

Силен трус в Румъния, усетен е у нас

Nova.bg