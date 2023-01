Астероид с размерите на камион премина край Земята

М алък астероид с размерите на камион, който внезапно се появи в близост до Земята преди няколко дни, прелетя край планетата, без да причини щети, съобщи АФП, позовавайки се на НАСА.

Противно на очакванията, създадени от холивудски филмови продукции, не бе необходима глобална спасителна мисия, която да го взриви или отклони. Астероидът 2023 BU премина без инциденти, преди да потъна отново в космическия мрак.

Here's what today's Close Approach looks like:



🟡In yellow, our numerous geostationary satellites

🔴In red, the path of Asteroid 2023 BU

🌎Earth in the middle, with LEO satellites also shown.



[Simulated with @OpenSpaceProj / Data from @NASAJPL Horizons]#asteroid #datavis pic.twitter.com/rhghtubH6K