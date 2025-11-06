Свят

Номинираният шеф на НАСА предложи мисия до Марс още догодина

"Изглежда, че някои позволяват на политиката да застане на пътя на мисията на НАСА"

6 ноември 2025, 09:38
Номинираният шеф на НАСА предложи мисия до Марс още догодина
Източник: Getty Images

Н оминираният от президента на САЩ за шеф на НАСА ,милиардерът Джаред Айзъкман, предложи да се изпрати безпилотна мисия до Марс още през следващата година, съобщи агенция Ройтерс, цитирайки агенция Блумбърг.

НАСА поема нов курс: Марс става приоритет, Луната - под въпрос

Блумбърг твърди, че разполага с откъси от плана "Проект Атина", подготвен от Айзъкман.

В документа се посочва, че една от компаниите, способни да помогнат на САЩ да изпрати мисия до Марс, може да бъде "СпейсЕкс"  на милиардера Илон Мъск. Освен това се споменава възможно сътрудничество на НАСА с компаниите "Блу Ориджин", "Рокет Лаб" и "Аксиов Спейс".

Тръмп иска НАСА да изпрати човек на Марс през 2033 г.

Айзъкман по-рано потвърди съществуването на "Проект Атина". "

"Проектът Атина"  наистина беше проект, по който аз и много малка група хора работихме от момента на първото ми номиниране и оттеглянето му през май. Части от този план вече са остарели", написа милиардерът на страницата си в социалната мрежа "Екс". Той също така се запита защо изтичането на документа в медиите се е случило едва сега: "Изглежда, че някои позволяват на политиката да застане на пътя на мисията на НАСА и целите на президента в областта на Космоса".

По-рано тази година Тръмп вече номинира Айзъкман за поста на шеф на НАСА. На 30 април комисията на Сената на Конгреса на САЩ по търговия, наука и транспорт препоръча Айзъкман да бъде одобрен за споменатия пост. Очакваше се окончателното гласуване по въпроса за назначаването му да се проведе в Сената през юни. На 31 май обаче американският лидер обяви, че оттегля кандидатурата на Айзъкман и възнамерява да номинира нов кандидат за посочената длъжност.

Американските медии наричаха Айзъкман протеже на Мъск.

Източник: Пламен Йотински, БТА    
Джаред Айзъкман НАСА Мисия до Марс Проект Атина Илон Мъск СпейсЕкс Номинация за шеф на НАСА Оттеглена кандидатура Космически изследвания Космически компании
Последвайте ни

По темата

Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

Ерика Кърк: Не успях да целуна Чарли преди смъртта му

Ерика Кърк: Не успях да целуна Чарли преди смъртта му

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Принц Уилям пред Христос Спасителя - емоционален поклон към Даяна

Принц Уилям пред Христос Спасителя - емоционален поклон към Даяна

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

pariteni.bg
Защо коремите на някои котки висят

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 4 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 3 часа
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 3 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 2 часа

Виц на деня

Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката да им помага: - Какъв размер сте? - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди... Приятелката…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Главният архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка

Главният архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка

България Преди 5 минути

Това каза тя след като вчера кметът Васил Терзиев поиска оставката ѝ

Зловеща серия: 4 смъртни случая в Disney World за месец

Зловеща серия: 4 смъртни случая в Disney World за месец

Свят Преди 12 минути

С четирите последни смъртни случая броят на починалите в Disney World от откриването му през 1971 г. вече е 69

Кендъл Дженър сподели голи кадри за 30-ия си рожден ден (СНИМКИ)

Кендъл Дженър сподели голи кадри за 30-ия си рожден ден (СНИМКИ)

Любопитно Преди 28 минути

Дженър отпразнува юбилея си с гореща почивка и още по-горещи снимки

Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта

Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта

Свят Преди 30 минути

Неочакваният възход на Мамдани, от мюсюлманин имигрант до кмет на Ню Йорк — предизвика глобален отзвук, прехвърляйки далеч отвъд пределите на градската политика.

Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка

Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка

България Преди 35 минути

<p>Япония и САЩ обединяват усилия, обявиха ключов стратегически ход</p>

Япония и САЩ започват съвместен добив на редкоземни метали от океанското дъно

Свят Преди 43 минути

Отстраненият Томи от “Игри на волята”: Не издържах на глада! (ВИДЕО)

Отстраненият Томи от “Игри на волята”: Не издържах на глада! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 44 минути

Рапърът Young Bleed почина на 51 години след мозъчна аневризма

Рапърът Young Bleed почина на 51 години след мозъчна аневризма

Свят Преди 54 минути

Археологическо откритие в Ахтопол разкрива нови факти за историята на Южното Черноморие

Археологическо откритие в Ахтопол разкрива нови факти за историята на Южното Черноморие

Любопитно Преди 55 минути

Проучванията се ръководят от директора на Националния исторически музей доц. д-р Бони Петрунова

"Чувствам се комфортно": Дженифър Лорънс за голите сцени на снимачната площадка

"Чувствам се комфортно": Дженифър Лорънс за голите сцени на снимачната площадка

Любопитно Преди 59 минути

Актрисата участва заедно с Робърт Патинсън в психологическия трилър Die My Love на режисьорката Лин Рамзи

ПП-ДБ поиска пренаписване на Бюджет 2026

ПП-ДБ поиска пренаписване на Бюджет 2026

България Преди 1 час

Това обяви в кулоарите на парламента депутатът Мартин Димитров

Обвиненият в подкуп служител от Държавен фонд "Земеделие": Какво се знае до момента

Обвиненият в подкуп служител от Държавен фонд "Земеделие": Какво се знае до момента

България Преди 1 час

Според прокуратурата обвиняемият е излъгал земеделски производител от района на Костинброд, че се налага да му извърши повторна проверка

Меган Маркъл

Херцогиня Меган се завръща в киното, принц Хари я подкрепял

Любопитно Преди 1 час

Съпругата на убития мексикански кмет поема неговата длъжност

Съпругата на убития мексикански кмет поема неговата длъжност

Свят Преди 1 час

Гресия Кирос положи клетва, за да замести съпруга си Карлос Мансо като кмет на Уруапан

Разкриха какво е пренасял корабът, поразен от САЩ

Разкриха какво е пренасял корабът, поразен от САЩ

Свят Преди 1 час

Някои правни експерти казват, че ударите може да нарушават международното право

Папа Лъв XIV осъди "нечовешката" политика на Тръмп

Папа Лъв XIV осъди "нечовешката" политика на Тръмп

Свят Преди 1 час

Всеки християнин в крайна сметка ще бъде съден по това как е посрещнал "чужденеца", заяви папата

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Когато дързостта изпревари естетиката: модният пропуск на Бианка Ченсори

Edna.bg

„Ако това е сън, не искам да се събуждам“ – любовното признание на Джим Къртис към Дженифър Анистън

Edna.bg

Маями с голям жест към Меси

Gong.bg

Възможно ли е? Меси може да заиграе до България

Gong.bg

Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка

Nova.bg

Проф. Кантарджиев: През миналата седмица няма доказан случай на грип, пикът се очаква в края на януари

Nova.bg