Учени откриха неочакван лек за холестерола

П роучвания, публикувани в списанието Critical Reviews in Food Science and Nutrition, обобщава резултатите върху хора и ефектите от консумацията на цели гъби върху биомаркерите на сърдечно-съдовите заболявания и имунната система.

Поради високото си съдържание на витамини и микроелементи, този продукт може да намали риска от сърдечно-съдови заболявания.

Гъбите са нискокалорични и богати на фибри, калий, селен, витамини от група В, бета-глюкан, хитин и L-ерготионеин. Гъбите, които са изложени на ултравиолетова светлина, съдържат витамин D2 (ергокалциферол).

Проучването анализира 22 проучвания - 16 експериментални и 6 наблюдателни. Всички те оценяват консумацията на гъби или като „самоизбрана диета“ (където участниците добавят гъби към обичайната си диета, която може да бъде всякакъв вид), или като част от здравословна диета с минимално преработени храни, богати на зеленчуци. Клиничните изпитвания са били малки и краткотрайни.

Експерименталните дози варираха от 13 до 300 (приблизително 12 печурки) грама на ден (мокро тегло) и бяха значително по-високи от средното ниво на консумация от около 1,4–1,6 кг годишно.

Изследователите са оценили липидните профили, глюкозата на гладно, инсулина, систоличното и диастоличното кръвно налягане, С-реактивния протеин (CRP, маркер на възпалението) и секреторния имуноглобулин А в слюнката (sIgA, индикатор за имунитет).

Когато са били избрани самостоятелно подбрани диети, редовната консумация на гъби е водила до постоянно намаляване на липидните профили и С-реактивния протеин. Когато гъбите са били консумирани като част от цялостна здравословна диета, в единственото налично проучване е наблюдавано намаление на нивата на глюкоза на гладно.

Предварителните данни също така предполагат потенциално понижаване на кръвното налягане, въпреки че резултатите остават предварителни. Няколко проучвания показват повишени нива на sIgA в слюнката след редовна консумация на гъби.

При оценката на системното възпаление, повечето проучвания не откриват значителни промени в нивата на CRP при самостоятелно избрани диетични интервенции; разликите във видовете гъби, дозировката и продължителността на проучването вероятно обясняват тази вариабилност.

Препоръчително е гъбите да се въвеждат в диетата ви постепенно, но редовно. Добавяйте 75–100 грама дневно, нарязани, към редовните си ястия или частично заменете месото с тях. Комбинирането на гъби с бобови растения и пълнозърнести храни може да увеличи съдържанието на фибри и микроелементи.

По-ранно международно проучване изследва връзката между консумацията на ултрапреработени храни и структурата на мозъка. Резултатите показват, че такива храни променят мозъчните региони, свързани с хранителното поведение. Те задействат цикъл на преяждане, водещ до порочен кръг: колкото повече човек яде, толкова повече жадува за нещо.