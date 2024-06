Почина Акира Ендо, разработил лекарствата за холестерол

Я понският микробиолог и биохимик Акира Ендо, откривател статините, направили революция в превенцията и лечението на сърдечносъдовите заболявания, е починал на 90-годишна възраст, предаде АФП.

Агенцията се позовава на негов бивш сътрудник, който е потвърдил съобщенията в местните медии.

Ендо е починал миналата сряда, каза за АФП японският биохимик Кейджи Хасуми. Откривателят на статините е бил негов ментор и двамата са работили дълго време заедно.

Akira Endo, scientist whose knowledge of fungi led him to discover the first statin – obituary https://t.co/dqWYnx1DZ6 pic.twitter.com/zCm3t1Q5vU