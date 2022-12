Учени обясниха мистериозното увеличение на метан в атмосферата през 2020 г.

У чените най-накрая намериха обяснение за мистериозното увеличение на метан в атмосферата през 2020 г., предаде АФП.

Причините за това са по-влажните и по-топли условия в някои региони, но също така, по ирония на съдбата, и намаляването на емисиите на замърсяващ газ, става ясно от ново проучване.

Wetlands store massive quantities of carbon in soils. But as the climate gets warmer or wetter, microbes in the wetlands start releasing more methane into the atmosphere.



On Dec. 14 at 2pm ET, @NASA scientists are discussing their findings at #AGU22. https://t.co/26s0onqUO2 pic.twitter.com/y2wZJJy3Nh