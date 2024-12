Тъжните песни на ледниците: Мелодията на климатичните промени

Л едените шелфове на Антарктида, впечатляващи със своята необятност, понякога освобождават огромни айсберги, които се отправят към Южния океан. Тези плаващи ледници, обгърнати от морския лед, се движат изключително бавно.

Под повърхността, привидно неподвижните айсберги разказват различна история, изпълнена със звуци – стържещи тонове и шлифовъчни шумове, породени от контакта между назъбените им долни части, морското дъно и съседните айсберги. Тези звуци, напомнящи китови песни, се разпространяват на хиляди километри из океанските дълбини.

"Айсбергът действа като камертон," обясня Александър Гаврилов, морски учен от Университета Къртин. Завладяващите мелодии зависят от размера и формата на ледника. С приближаването им към по-топли води и началото на тяхното топене, звуците се преобразуват в хаотично дрънкане, разкриващо етапите от живота на тези ледени титани.

Учените разчитат на тази акустична информация, за да проучват динамиката на формирането, движението и топенето на айсбергите, особено в условията на променящия се климат.

When you swim past an iceberg all you can hear is bubbling. It's just like the sound of Rice Krispies in milk. Snap, crackle, pop. It's the sound of tiny air bubbles being released from the ice; air that was trapped there thousands of years ago. #Antarctica2020 pic.twitter.com/5l2EuYgDao