В разтопен швейцарски ледник откриха турист, изчезнал през 1974г.

П олицията в Швейцария е открила останките на британски турист, изчезнал през 1974 г., съобщи "Daily Mail".

Мъжът е бил намерен по време на въздушно търсене, организирано от полицията съвместно с военновъздушните сили на ледника Корбисие. Тялото е станало видимо вследствие на топенето на ледника, причинено от глобалното затопляне.

