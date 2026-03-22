Правете това преди хранене, за да избегнете стомашни проблеми

Проблемите с храносмилането могат да бъдат свързани със стрес

22 март 2026, 06:54
П роблемите с храносмилането могат да бъдат свързани със стрес. Някои упражнения преди хранене могат да отпуснат тялото, да подобрят храносмилането и да предотвратят стомашни проблеми.

Ролята на нервите в храносмилането

В списанието „Brain, Behavior and Immunity“ се посочва, че благоприятният ефект на дишането върху храносмилането се дължи на активирането на блуждаещия нерв. Този най-дълъг нерв в тялото произхожда от основата на мозъка и се простира надолу през коремната кухина, свързвайки се с основни органи, включително храносмилателната система.

8 опасни навика на празен стомах, които трябва да избягвате
8 снимки
стомах болка
болка корем стомах
стомах корем
стомах

Това е вид връзка между червата и мозъка. Тя позволява на мозъка да изпраща сигнали от червата за неща като освобождаването на храносмилателни ензими, стомашна киселина и жлъчка, както и колко бързо или бавно храната трябва да се движи през храносмилателния тракт.

Въпреки това, когато сте стресирани, метаболизмът ви може да бъде нарушен. Стресът потиска тази реакция на блуждаещия нерв, което може да доведе до храносмилателни проблеми, промени в подвижността и намалено усвояване на хранителни вещества.

Когато сте в по-фокусирано състояние след дълбоко дишане, блуждаещият нерв ще изпрати сигнали до тялото да премине в режим на почивка и храносмилане.

Никога не правете това на празен стомах
6 снимки
кафе
алкохол чаши
сън спане легло
тренировка кетълбел фитнес пудовки

Полезни дихателни упражнения

Диафрагмално дишане

Според списанието Medicines, този тип дишане използва диафрагмата ви, за да създава дълбоки, релаксиращи вдишвания и издишвания. При него дишате дълбоко с корема си, като издишването е по-дълго от вдишването.

Диафрагмалното дишане е свързано с подобрени симптоми на синдром на раздразнените черва.

Дишане в кутия

Все едно рисувате квадрат. Представете си, че дъхът ви образува четиристранен квадрат: вдишайте за 4 секунди, задръжте дъха си за 4 секунди, издишайте за 4 секунди и след това задръжте дъха си за още 4 секунди.

Дишане 4-7-8

Дишането 4-7-8 включва вдишване за 4 секунди, задържане на дъха за 7 секунди и издишване за броене до 8. Това е сравнително директен начин за активиране на блуждаещия нерв.

Температурите падат до минус 3°, вятърът се усилва: Неделя идва с мрачно време

Температурите падат до минус 3°, вятърът се усилва: Неделя идва с мрачно време

Бенямин Нетаняху: Израел ще продължи ударите срещу Иран на всички фронтове

Бенямин Нетаняху: Израел ще продължи ударите срещу Иран на всички фронтове

Какво се случва в Близкия изток: Над 1500 загинали в Иран за три седмици война

Какво се случва в Близкия изток: Над 1500 загинали в Иран за три седмици война

Ормузкият проток остава блокиран, Тръмп постави 48-часов срок на Техеран

Ормузкият проток остава блокиран, Тръмп постави 48-часов срок на Техеран

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Фестивал на китайските автомобили следващият уикенд

Фестивал на китайските автомобили следващият уикенд

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 8 часа
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 11 часа
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 12 часа
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 12 часа
Последни новини

<p>Руски удари оставиха части от Киев без електричество и вода&nbsp;</p>

Киев остана без ток и вода след инцидент в електропреносната мрежа

Свят Преди 10 минути

Аварийни екипи работят за възстановяване на снабдяването в райони източно от Днепър

<p>Куба потъна в тъмнина за втори път тази седмица</p>

Националната електропреносна мрежа в Куба се срина за втори път тази седмица

Свят Преди 30 минути

Мащабното прекъсване идва след поредица от аварии и американско петролно ембарго

Хапче срещу гнева? Мащабно изследване разкри как една добавка намалява агресията с 28%

Хапче срещу гнева? Мащабно изследване разкри как една добавка намалява агресията с 28%

Любопитно Преди 1 час

Тези открития не са се появили от нищото

20 допълнителни дни жега годишно: Как глобалното затопляне променя здравето ни и кои болести се завръщат

20 допълнителни дни жега годишно: Как глобалното затопляне променя здравето ни и кои болести се завръщат

Любопитно Преди 1 час

Климатичните промени заплашват здравето на все повече хора по целия свят

Г-7 и ЕС настояват за „незабавно и безусловно“ спиране на атаките от Иран

Г-7 и ЕС настояват за „незабавно и безусловно“ спиране на атаките от Иран

Свят Преди 9 часа

Държавите, станали обект на подобни действия, имат право да защитават територията си

<p>Почина директорът на ФБР, който разследваше Тръмп</p>

Почина бившият директор на ФБР Робърт Мълър, който разследваше Тръмп

Свят Преди 10 часа

Иран е изстрелял 5761 ракети и дронове

Иран е изстрелял 5761 ракети и дронове

Свят Преди 11 часа

Иранските сили са насочили 1119 ракети към цели в съседни страни и 300 ракети по израелска територия

Българска Агенция по Безопасност на Храните

Тонове храна с неясен произход в склад в Хасково

България Преди 12 часа

Собствениците вече са установени, подаден е сигнал към Прокуратурата

МВР потвърди, че Иван Демерджиев е разпитан

МВР потвърди, че Иван Демерджиев е разпитан

България Преди 13 часа

Сражения между "Хизбула" и Израел в Ливан

Сражения между "Хизбула" и Израел в Ливан

Свят Преди 14 часа

Ливанското движение съобщи за "преки сблъсъци с вражеските сили"

Израел нанесе десетки удари срещу Техеран

Израел нанесе десетки удари срещу Техеран

Свят Преди 14 часа

Атаката е била насочена предимно към ракетни обекти в Ислямската република

Украйна атакува Москва и голяма част от Русия

Украйна атакува Москва и голяма част от Русия

Свят Преди 15 часа

Дронове са успели да достигнат Уфа, където са атакували нефтопреработвателни предприятия

Огромно увеличение на желаещите да гласуват от чужбина

Огромно увеличение на желаещите да гласуват от чужбина

Свят Преди 16 часа

До 24 март българите зад граница могат да заявят желание да гласуват извън страната

Русия за удара по уранови инсталации в Иран: Грубо нарушение на международното право

Русия за удара по уранови инсталации в Иран: Грубо нарушение на международното право

Свят Преди 16 часа

Иран уведоми Международната агенция за атомна енергия

<p>МВнР с предупреждение към българите в ОАЕ</p>

МВнР предупреждава за неблагоприятни метеорологични условия в ОАЕ до 27 март

България Преди 17 часа

Очакват се обилни валежи, гръмотевици и силни пориви на вятъра, като са възможни и градушки

Кац: Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран

Кац: Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран

Свят Преди 17 часа

Израел е решен да продължи кампанията си срещу властовата структура на Иран

Всичко от днес

От мрежата

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg
1

Април идва с пролетен хлад и дъждове

sinoptik.bg
1

В Русе посрещат първи круиз за сезона

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 22 март, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 22 март, неделя

Edna.bg

Арсенал и Манчестър Сити решават съдбата на "Карабао Къп"

Gong.bg

ЦСКА ще търси задължителна победа срещу Добруджа в София

Gong.bg

Баба Марта си отива с дъжд и сняг

Nova.bg

Куба отново остана без ток

Nova.bg