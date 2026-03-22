Правете това преди хранене, за да избегнете стомашни проблеми

П роблемите с храносмилането могат да бъдат свързани със стрес. Някои упражнения преди хранене могат да отпуснат тялото, да подобрят храносмилането и да предотвратят стомашни проблеми.

Ролята на нервите в храносмилането

В списанието „Brain, Behavior and Immunity“ се посочва, че благоприятният ефект на дишането върху храносмилането се дължи на активирането на блуждаещия нерв. Този най-дълъг нерв в тялото произхожда от основата на мозъка и се простира надолу през коремната кухина, свързвайки се с основни органи, включително храносмилателната система.

Това е вид връзка между червата и мозъка. Тя позволява на мозъка да изпраща сигнали от червата за неща като освобождаването на храносмилателни ензими, стомашна киселина и жлъчка, както и колко бързо или бавно храната трябва да се движи през храносмилателния тракт.

Въпреки това, когато сте стресирани, метаболизмът ви може да бъде нарушен. Стресът потиска тази реакция на блуждаещия нерв, което може да доведе до храносмилателни проблеми, промени в подвижността и намалено усвояване на хранителни вещества.

Когато сте в по-фокусирано състояние след дълбоко дишане, блуждаещият нерв ще изпрати сигнали до тялото да премине в режим на почивка и храносмилане.

Полезни дихателни упражнения

Диафрагмално дишане

Според списанието Medicines, този тип дишане използва диафрагмата ви, за да създава дълбоки, релаксиращи вдишвания и издишвания. При него дишате дълбоко с корема си, като издишването е по-дълго от вдишването.

Диафрагмалното дишане е свързано с подобрени симптоми на синдром на раздразнените черва.

Дишане в кутия

Все едно рисувате квадрат. Представете си, че дъхът ви образува четиристранен квадрат: вдишайте за 4 секунди, задръжте дъха си за 4 секунди, издишайте за 4 секунди и след това задръжте дъха си за още 4 секунди.

Дишане 4-7-8

Дишането 4-7-8 включва вдишване за 4 секунди, задържане на дъха за 7 секунди и издишване за броене до 8. Това е сравнително директен начин за активиране на блуждаещия нерв.