Иванка Тръмп привлича всички погледи за рождения си ден след откровено признание

И ванка Тръмп отпразнува своя 44-ти рожден ден със стил, като излезе на обяд в Маями, Флорида, в компанията на своя близка приятелка, пише HELLO!

Иванка сияеше в маслинено зелено, само часове след като сподели в Instagram дълго и откровено послание за житейските уроци, които е научила през годините – включително признание за собствената ѝ „болка“.

Тя избра елегантен комплект от панталон с висока талия и разкроени крачоли в съчетание с топ с ръкави до лактите. Талията ѝ бе подчертана от широк черен колан, а визията – допълнена с бордо чанта, големи кафяви слънчеви очила и елегантни кафяви ботуши на ток.

Ivanka Trump enjoys low-key birthday lunch with friend after sharing cryptic post about overcoming 'pain' https://t.co/zOg4guJaRX — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 30, 2025

Русите кичури на Иванка падаха свободно под раменете ѝ, оформени в меки къдрици. За непретенциозния обяд тя бе придружена от близката си приятелка Изабел Грутман – основателка на линията за устойчиво дамско облекло RANGEL и на бижутата Isa Grutman.

Wishing the happiest of birthdays to the stunning @IvankaTrump as she turns 44 today 💖 pic.twitter.com/NTrabCFjYO — Evie Magazine (@Evie_Magazine) October 30, 2025

„Раната е мястото, където Светлината влиза“

По-рано през деня Иванка сподели трогателно послание в социалните мрежи, придружено от няколко семейни кадри от встъпването в длъжност на Доналд Тръмп през януари, снимки с трите ѝ деца и селфи със съпруга ѝ Джаред Кушнер, направено на сватбата на Джеф Безос през юни.

„Всеки рожден ден (а днес е моят 44-ти!) кани на размисъл – върху това, което съм научила, какво ми е скъпо и как искам да продължа напред с по-голяма яснота, смелост и грация“, написа тя в описанието към поста.

„Семейството остава сърцето на моя живот. Всичко се разширява оттам“, продължи Иванка, преди да сподели размислите си за болката.

„Мирът се ражда не от забравата, а от превръщането на болката в мъдрост. Както е писал поетът Руми: ‘Раната е мястото, където Светлината влиза в теб.’ Истинското изцеление изисква търпение – силата да се примириш с разбитото, преди да изградиш следващото. В тази тишина емпатията се превръща в архитектура.“

Сред другите уроци, които Иванка сподели, са важността да вярваш в себе си, да бъдеш добър към другите, да проявяваш дисциплина, да цениш приятелствата и да преосмисляш понятието „успех“. „Наздраве за още един кръг около слънцето!“, завърши тя с усмивка.

Семейни мигове и спокоен живот в Маями

Само дни преди собствения си рожден ден Иванка отдаде почит на 12-ия рожден ден на сина си Джоузеф. Семейство Тръмп-Кушнър отбеляза повода с разходка в Miami Motocross Park, където гордата майка бе облечена в розови състезателни панталони и червена риза с дълъг ръкав.

„Дванадесет години приключения – и това може би е любимото ти каране досега“, написа тя в Instagram. „Обичам те, Джоузеф! Честит рожден ден!“

Иванка и съпругът ѝ Джаред Кушнер, с когото се запознават на бизнес обяд през 2007 г., имат три деца – 14-годишната Арабела, 12-годишния Джоузеф и 9-годишния Теодор. Двамата се женят през октомври 2009 г., а през 2021 г. се преместват в Маями, където се наслаждават на по-спокоен живот след годините в Белия дом.

„Нямаме никой, който да живее с нас, така че аз ги събуждам, правя им закуска“, сподели Иванка в подкаста “Him & Her Show”. „Джаред прави палачинки – наистина страхотни палачинки – всяка сутрин.“

Тя добавя с усмивка: „Ние сме като от "Бързи и яростни". Събуждам децата и имаме половин час, за да ги вдигнем, да се облекат, да закусят – и да ги заведа до училищния автобус.“