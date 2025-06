Трансджендър дъщерята на Илон Мъск дебютира в драг шоу (СНИМКИ)

Т рансджендър дъщерята на Илон Мъск направи своя драг дебют в прилепнал костюм по време на благотворително събитие в Лос Анджелис, насочено срещу имиграционната служба ICE.

21-годишната Вивиан Уилсън, известна с публичното си несъгласие с политическите възгледи на баща си, гордо развя трансджендър знамето, докато дефилираше на сцената в петък вечер. Събитието се проведе в клуб The Bellwether, разположен в центъра на Лос Анджелис, само на няколко преки от местата на неотдавнашни протести и безредици, съобщава Out Magazine.

Elon Musk’s trans daughter puts on drag performance in skin-tight bodysuit at LA anti-ICE fundraiser https://t.co/UXHfITieoA pic.twitter.com/duOTjcDP8Z

Първото ѝ участие в драг шоуто бе част от инициативата „SAVE HER!“ – екологично драг представление, организирано от драг активистката Пати Гония. Всички събрани средства от вечерта са дарени във фонд за правна защита на имигранти, засегнати от последните действия на ICE.

Уилсън излезе на сцената облечена в черен гащеризон, комбиниран с метален корсет и високи черни ботуши на ток. Косата ѝ – дълга, руса и стигаща до ханша – бе акцентът в сценичния ѝ образ, допълнен от тъмни сенки за очи и червило в същия тон. На един от най-впечатляващите моменти от изпълнението си, тя повдигна крака си зад главата, докато се извиваше върху пода, демонстрирайки изключителна гъвкавост.

„Сбъднах вечна мечта“, заяви Уилсън след участието си.

„Благодаря ви от сърце за това преживяване, което промени живота ми, докато заедно събирахме средства за хората в нужда“, написа тя в Instagram в неделя. Към публикацията бяха прикачени снимки от изпълнението ѝ.

„Косата е съвършена, тялото е във форма, танцът е магия“, коментира фен под поста.

Друг почитател написа: „Беше невероятна – чест беше да те гледам“.

„Най-дръзкият драг дебют досега! Толкова се гордея с теб, диво създание“, добави трети коментар.

Elon Musk’s Estranged Daughter Vivian Holds Up Trans Flag During Debut Drag Show for Pride Month @elonmusk #ElonMusk pic.twitter.com/EHnzNaV8DI

Уилсън вече бе загатнала за интереса си към драг сцената в интервю за Teen Vogue, където сподели, че една от мечтите ѝ е да спечели драг конкурс. В разговора тя спомена, че вероятно би избрала да се представи като драг крал.

„Ще ги изям“, заяви тя уверено.

Вивиан Уилсън от години не крие напрежението в отношенията си с баща си. Миналата година Илон Мъск заяви, че дъщеря му е била „подведена“ от това, което той нарича „вирус на будния ум“, за да се идентифицира като транссексуална жена.

Elon Musks cool as fuck trans daughter Vivian Jenna Wilson performs onstage at an anti-ICE drag show to raise money to pay for legal bills for immigrants pic.twitter.com/Cgm62MU2eL