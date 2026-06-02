Почина актьорът от "Туин Пийкс" Оуейн Рийс Дейвис

У елският актьор Оуейн Рийс Дейвис, станал известен с ролите си в „Туин Пийкс: Завръщането“ и научнофантастичната драма „ОА“, почина едва на 44-годишна възраст.

Братът на актьора сподели опустошителната новина в дълга публикация в социалната мрежа Instagram в неделя. „С дълбока тъга баща ми и аз съобщаваме, че брат ми Оуейн почина“, написа той.

Родри Дейвис обясни, че трагедията е пълен шок за семейството, тъй като „все още има въпроси, които остават без отговор относно обстоятелствата около смъртта му“. Въпреки това близките му приемат, че „Оуейн е си е отишъл внезапно, по естествен път и в мир“.

Братът на актьора не спести похвалите си за „любовта, приятелството и щедростта на Оуейн“ и допълни: „Вълната от съболезнователни съобщения, които получихме през последните няколко дни, е дълбоко трогателна и е доказателство за следата, която той остави в толкова много животи“.

Той добави още: „Оуейн имаше късмета да има повече от едно семейство. Освен биологичното си семейство, той изгради изключително силни, почти роднински връзки с много от най-близките си приятели, колеги и любими хора. Невероятно горд съм, че макар да беше мой брат, той беше брат и на толкова много други хора. Знаем, че тази загуба ще бъде усетена от мнозина, и ни утешава мисълта колко обичан беше той“.

Родри обеща своевременно да сподели повече информация за причината за смъртта на брат си и детайлите около погребението, като помоли медиите и обществеността за уединение в този труден момент, за да могат да „се справят с тази опустошителна загуба“.

Роден на 20 февруари 1982 г. в Кардиф, Уелс, Оуейн е най-известен на широката публика с ролята си на агент Уилсън в „Туин Пийкс: Завръщането“ – продължението на култовия сериал от 90-те години на режисьора Дейвид Линч. Запомнящо се беше и участието му в поредицата на Netflix „ОА“, къдито си партнираше с Джейсън Айзъкс и Брит Марлинг.

Във филмографията му личат още заглавия като „Алиса в Огледалния свят“, „Индианският доктор“, „Моят мъртъв бивш“, „Ръководство за оцеляване на сериен убиец“, както и редица проекти за „Дисни“.

Оуейн Рийс Дейвис постигна и сериозен успех на театралната сцена в лондонския Уест Енд. Той участва в големи продукции като мюзикълите „Mamma Mia!“, „Магьосникът от Оз“, „От Джийвс“, както и в спектакъла „Забавно нещо се случи на път за форума“ на сцената на Кралския национален театър в Лондон.

Наскоро актьорът беше приключил снимките по последните си два проекта – филмите „Джеф убиецът“ и „Фантазия“, които в момента се намират в етап на постпродукция. В някои от последните си публикации в Instagram Оуейн споделяше вълнението си и от работата по високооценената от критиката театрална пиеса „Оперният певец“.

Актьорът е надживян от брат си Родри и баща си Конуей. Майка му е починала през май 2021 г.