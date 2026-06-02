Свят

Почина актьорът от "Туин Пийкс" Оуейн Рийс Дейвис

Уелският актьор Оуейн Рийс Дейвис, познат с ролите си в култовия „Туин Пийкс: Завръщането“ и сериала „ОА“, издъхна внезапно на 44-годишна възраст. Семейството му сподели, че обстоятелствата около смъртта му все още остават неизяснени

2 юни 2026, 15:59
Почина актьорът от "Туин Пийкс" Оуейн Рийс Дейвис
Източник: Getty Images

У елският актьор Оуейн Рийс Дейвис, станал известен с ролите си в „Туин Пийкс: Завръщането“ и научнофантастичната драма „ОА“, почина едва на 44-годишна възраст.

Братът на актьора сподели опустошителната новина в дълга публикация в социалната мрежа Instagram в неделя. „С дълбока тъга баща ми и аз съобщаваме, че брат ми Оуейн почина“, написа той.

Родри Дейвис обясни, че трагедията е пълен шок за семейството, тъй като „все още има въпроси, които остават без отговор относно обстоятелствата около смъртта му“. Въпреки това близките му приемат, че „Оуейн е си е отишъл внезапно, по естествен път и в мир“.

Братът на актьора не спести похвалите си за „любовта, приятелството и щедростта на Оуейн“ и допълни: „Вълната от съболезнователни съобщения, които получихме през последните няколко дни, е дълбоко трогателна и е доказателство за следата, която той остави в толкова много животи“.

Той добави още: „Оуейн имаше късмета да има повече от едно семейство. Освен биологичното си семейство, той изгради изключително силни, почти роднински връзки с много от най-близките си приятели, колеги и любими хора. Невероятно горд съм, че макар да беше мой брат, той беше брат и на толкова много други хора. Знаем, че тази загуба ще бъде усетена от мнозина, и ни утешава мисълта колко обичан беше той“.

Родри обеща своевременно да сподели повече информация за причината за смъртта на брат си и детайлите около погребението, като помоли медиите и обществеността за уединение в този труден момент, за да могат да „се справят с тази опустошителна загуба“.

Роден на 20 февруари 1982 г. в Кардиф, Уелс, Оуейн е най-известен на широката публика с ролята си на агент Уилсън в „Туин Пийкс: Завръщането“ – продължението на култовия сериал от 90-те години на режисьора Дейвид Линч. Запомнящо се беше и участието му в поредицата на Netflix „ОА“, къдито си партнираше с Джейсън Айзъкс и Брит Марлинг.

Във филмографията му личат още заглавия като „Алиса в Огледалния свят“, „Индианският доктор“, „Моят мъртъв бивш“, „Ръководство за оцеляване на сериен убиец“, както и редица проекти за „Дисни“.

Оуейн Рийс Дейвис постигна и сериозен успех на театралната сцена в лондонския Уест Енд. Той участва в големи продукции като мюзикълите „Mamma Mia!“, „Магьосникът от Оз“, „От Джийвс“, както и в спектакъла „Забавно нещо се случи на път за форума“ на сцената на Кралския национален театър в Лондон.

Наскоро актьорът беше приключил снимките по последните си два проекта – филмите „Джеф убиецът“ и „Фантазия“, които в момента се намират в етап на постпродукция. В някои от последните си публикации в Instagram Оуейн споделяше вълнението си и от работата по високооценената от критиката театрална пиеса „Оперният певец“.

Актьорът е надживян от брат си Родри и баща си Конуей. Майка му е починала през май 2021 г.

Оуейн Рийс Дейвис починал актьор Туин Пийкс ОА уелски актьори трагична смърт новини за известни личности
Последвайте ни
Оттеглиха увеличаването на тавана на дълга с 3,8 млрд. евро

Оттеглиха увеличаването на тавана на дълга с 3,8 млрд. евро

Почина Любен Дилов-син

Почина Любен Дилов-син

В София, мъж заплаши да обезглави жена и я удари с мачете

В София, мъж заплаши да обезглави жена и я удари с мачете

Кой е Иван Сепеда и каква е българската следа в изборите за президент на Колумбия?

Кой е Иван Сепеда и каква е българската следа в изборите за президент на Колумбия?

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

pariteni.bg
Защо кучето ми се задъхва толкова много?

Защо кучето ми се задъхва толкова много?

dogsandcats.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 9 часа
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 9 часа
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 9 часа
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Сенки от миналото връхлитат настоящето в новите епизоди на „Дъждът оставя следи“

Любопитно Преди 7 минути

Ново престъпление преобръща разследването в епизодите на криминалната поредица в сряда и четвъртък от 21:00 ч.

,

Този вкусен плод пази кожата ни от слънцето

Любопитно Преди 13 минути

Проучването, ръководено от учени от Западния Новингландски университет (САЩ), предполага, че плодът буквално може да задейства промени в ДНК

,

Легендата на Ливърпул Кени Далглиш разкри, че има рак

Свят Преди 41 минути

75-годишният шотландец сподели, че е възнамерявал да не разкрива публично лечението си, но в крайна сметка го обяви в социалните мрежи

Златна тоалетна и кокошки за рожден ден: Най-абсурдните подаръци на холивудските звезди

Златна тоалетна и кокошки за рожден ден: Най-абсурдните подаръци на холивудските звезди

Любопитно Преди 48 минути

Когато милионите са в повече, луксозните коли и скъпите бижута стават скучни. Вижте кои световни знаменитости решиха да изненадат половинките си с живи кокошки, златни тоалетни чинии, истински човешки кости и дори... парцел в гробището

Сензация в тениса: На 44 години Серина Уилямс се завръща на корта

Сензация в тениса: На 44 години Серина Уилямс се завръща на корта

Любопитно Преди 1 час

Американската легенда получи специална покана за турнира на трева „Куинс Клъб“ в Лондон, където ще играе на двойки почти две години след като обяви, че „еволюира встрани“ от спорта

Мицкоски за България: Като добър съсед сме готови да помогнем

Мицкоски за България: Като добър съсед сме готови да помогнем

Свят Преди 1 час

Мицкоски: Многократно досега сме заявявали позицията си и тя остава непроменена

КЕВР предлага поскъпване на тока и топлата вода от юли

КЕВР предлага поскъпване на тока и топлата вода от юли

България Преди 1 час

За крайните битови потребители се предлага среднопретеглено повишаване с 2,99 % на общите цени на електрическата енергия

Риана нае трансджендър дъщерята на Илон Мъск за гореща реклама на бельо

Риана нае трансджендър дъщерята на Илон Мъск за гореща реклама на бельо

Любопитно Преди 1 час

Младата звезда уверено си проправя път в модната индустрия

Ограничаването правата на Спецов в „Лукойл" мина в бюджетната комисия

Ограничаването правата на Спецов в „Лукойл" мина в бюджетната комисия

България Преди 1 час

Със законопроекта се предлагат промени, насочени към преодоляване на установени проблеми

Моментът, в който принцеса Ан наруши протокола пред известен художник

Моментът, в който принцеса Ан наруши протокола пред известен художник

Любопитно Преди 1 час

Луиз Прагнел разказва за напрегнатите и комични моменти при рисуването на кралски особи и знаменитости – от проваления реверанс пред принцеса Ан и падащите стативи пред Кейт Мидълтън до внезапната блокада в гърба във фермата на Джереми Кларксън

Британски министър загуби телефон със съобщения по случая „Манделсън - Епстийн“

Британски министър загуби телефон със съобщения по случая „Манделсън - Епстийн“

Свят Преди 1 час

Ник Томас-Саймъндс разказа за кражба на мобилен телефон и изчезнали чатове в разгара на политически скандал

Рядък шанс през юни: 4 зодии навлизат в период, който ще промени живота им

Рядък шанс през юни: 4 зодии навлизат в период, който ще промени живота им

Любопитно Преди 1 час

Разберете кои са целунатите от късмета знаци, които ще оставят всичко токсично зад гърба си и ще започнат начисто

„Онкало“: Финландия отваря първата в света гробница за ядрени отпадъци

„Онкало“: Финландия отваря първата в света гробница за ядрени отпадъци

Свят Преди 2 часа

Държавите по света се борят с проблема какво да правят с опасните ядрени странични продукти още от изграждането на първите централи през 50-те години на миналия век

След взрив с мощност 300 тона тротил: НАСА обясни как да се извади падналият метеорит с магнит

След взрив с мощност 300 тона тротил: НАСА обясни как да се извади падналият метеорит с магнит

Свят Преди 2 часа

Въпреки че освободи огромна енергия в атмосферата, парчето от космическата скала лежи на плитка дълбочина и е достъпно за търсачи на силни усещания

Ден преди крайния срок: Само 16 участници в изборите са отчели разходите си

Ден преди крайния срок: Само 16 участници в изборите са отчели разходите си

България Преди 2 часа

До 3 юни партии, коалиции и инициативни комитети трябва да представят информация за приходите и разходите си по време на предизборната кампания

Кристин Лагард: Няма място за самодоволство, еврото трябва да стане по-силно

Кристин Лагард: Няма място за самодоволство, еврото трябва да стане по-силно

Свят Преди 2 часа

През 2025 г. еврото е съставлявало около 20% от валутните резерви в световен мащаб, в сравнение с 57% за долара

Всичко от днес

От мрежата

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

От класика до съвременно зрелище: Георги Мамалев и Валентин Ганев повдигат завесата към непреходните пороци в „Скъперникът"

Edna.bg

Анкета определи най-стилния кой е най-стилният мъж на света

Edna.bg

Костюк спечели украинския дуел, пътят към финала минава през руско препятствие

Gong.bg

„София Кепитъл“ все по-близо до официалното придобиване на Левски

Gong.bg

КЕВР обяви предложенията си за новите, по-високи цени на тока и парното

Nova.bg

Отиде си Любен Дилов-син

Nova.bg