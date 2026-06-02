Принцеса Леонор пише история: Испанската наследница направи първия си скок с парашут

К ралският двор на Испания обяви, че наследницата на трона е завършила успешно основен курс по парашутизъм. С това принцеса Леонор проправи нов път за кралското семейство, превръщайки се в първия негов член с подобна квалификация. Обучението е част от третата ѝ година във Военновъздушните и космическите сили.
Новите кадри показват престолонаследничката да скача от самолет в пълно бойно снаряжение и предпазна екипировка. Принцесата демонстрира изключителна смелост, като изпълни няколко последователни скока, единият от които – нощен.
La Princesa de Asturias ha finalizado el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia).— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 2, 2026
- Основен курс по парашутизъм
От двореца „Сарсуела“ съобщиха, че принцесата е преминала обучението във Военното училище по парашутизъм „Мендес Парада“, разположено във военновъздушната база Алкантарила (Мурсия). Това е допълнение към военната подготовка, която тя получава в Общата военновъздушна академия в Сан Хавиер.
Заедно с още около 50 свои състуденти, Леонор премина през сериозна подготовка за изпълнение на автоматични скокове с парашут – стандартна процедура за специалните части на Военновъздушните сили, армията, флота и Гражданската гвардия.
- Изключително самообладание пред лицето на опасността
На снимките и видеоклиповете, разпространени от кралския двор, се вижда как принцеса Леонор се подготвя да напише история. Тя и съвипускниците ѝ тренират спускане по въжено трасе (зиплайн) с пълно снаряжение и тежки парашути. През цялото време Леонор демонстрира завидно хладнокръвие и уравновесеност; по нищо не личи тя да изпитва нервност преди скока от летящия самолет.
Кадрите улавят и моментите, в които кадетите наблюдават скоковете на своите колеги, приземяването, събирането на екипировката и емоционалните прегръдки след успешното споделено предизвикателство.
- Вече със значка на парашутист
След приключване на програмата, Астурийската принцеса и останалите участници получиха своите официални сертификати и значки. Именно кралят, по време на честванията за Деня на въоръжените сили, разкри по време на тържествения тост, че най-голямата му дъщеря има ново отличие на униформата си.
Сияещ от гордост, крал Фелипе VI отбеляза, че дъщеря му присъства на този голям военен празник като кадет-офицер, „но с едно съвсем ново отличие: тя вече е и кадет-офицер-парашутист, както показва емблемата на ревера ѝ“.
„Вярно е, че скоро тя ще носи и друга важна емблема – тази на пилот, тъй като от следващата година ще получи звание лейтенант. Но това е само важна подробност, която отбелязва края на един тригодишен обучителен цикъл, завършен от нея с много усилия и блясък. Не е моя работа да го казвам, но като баща мога, а като върховен главнокомандващ – предстои да видим. Във всеки случай, поздравления, Леонор! Остават ти само броени дни до края на годината във Военновъздушната академия, но е видно, че това ти хареса, така че сме изключително щастливи“, заяви кралят.
- Натоварена програма: От Мурсия до Мадрид за среща с Папата
Тази седмица се очертава изключително динамична за бъдещата кралица. Тя ще бъде удостоена със Златния медал на Асамблеята на регион Мурсия – важен етап в официалния ѝ път като престолонаследник. След това ще отпътува за Сан Хавиер, където ще получи Златния медал на града и ще бъде обявена за негова „осиновена дъщеря“ в знак на признание за приключването на тригодишното ѝ военно обучение. По време на визитата си тя ще посети ключови локации в региона, сред които Мурсия и Картагена.
В събота сутринта принцеса Леонор ще бъде в Мадрид, за да посрещне Папата по време на неговото апостолическо посещение в Испания. Събитието ще бъде повод и за емоционална семейна среща с по-малката ѝ сестра, инфанта София, която в момента учи в Лисабон.