Принцеса Леонор пише история: Испанската наследница направи първия си скок с парашут

К ралският двор на Испания обяви, че наследницата на трона е завършила успешно основен курс по парашутизъм. С това принцеса Леонор проправи нов път за кралското семейство, превръщайки се в първия негов член с подобна квалификация. Обучението е част от третата ѝ година във Военновъздушните и космическите сили.

Новите кадри показват престолонаследничката да скача от самолет в пълно бойно снаряжение и предпазна екипировка. Принцесата демонстрира изключителна смелост, като изпълни няколко последователни скока, единият от които – нощен.

La Princesa de Asturias ha finalizado el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia).



Tras la instrucción, en mayo realizó su primer salto en paracaídas en modo automático, además de otros…

Основен курс по парашутизъм

От двореца „Сарсуела“ съобщиха, че принцесата е преминала обучението във Военното училище по парашутизъм „Мендес Парада“, разположено във военновъздушната база Алкантарила (Мурсия). Това е допълнение към военната подготовка, която тя получава в Общата военновъздушна академия в Сан Хавиер.

Заедно с още около 50 свои състуденти, Леонор премина през сериозна подготовка за изпълнение на автоматични скокове с парашут – стандартна процедура за специалните части на Военновъздушните сили, армията, флота и Гражданската гвардия.

Изключително самообладание пред лицето на опасността

На снимките и видеоклиповете, разпространени от кралския двор, се вижда как принцеса Леонор се подготвя да напише история. Тя и съвипускниците ѝ тренират спускане по въжено трасе (зиплайн) с пълно снаряжение и тежки парашути. През цялото време Леонор демонстрира завидно хладнокръвие и уравновесеност; по нищо не личи тя да изпитва нервност преди скока от летящия самолет.

Кадрите улавят и моментите, в които кадетите наблюдават скоковете на своите колеги, приземяването, събирането на екипировката и емоционалните прегръдки след успешното споделено предизвикателство.

Вече със значка на парашутист

След приключване на програмата, Астурийската принцеса и останалите участници получиха своите официални сертификати и значки. Именно кралят, по време на честванията за Деня на въоръжените сили, разкри по време на тържествения тост, че най-голямата му дъщеря има ново отличие на униформата си.

Сияещ от гордост, крал Фелипе VI отбеляза, че дъщеря му присъства на този голям военен празник като кадет-офицер, „но с едно съвсем ново отличие: тя вече е и кадет-офицер-парашутист, както показва емблемата на ревера ѝ“.

„Вярно е, че скоро тя ще носи и друга важна емблема – тази на пилот, тъй като от следващата година ще получи звание лейтенант. Но това е само важна подробност, която отбелязва края на един тригодишен обучителен цикъл, завършен от нея с много усилия и блясък. Не е моя работа да го казвам, но като баща мога, а като върховен главнокомандващ – предстои да видим. Във всеки случай, поздравления, Леонор! Остават ти само броени дни до края на годината във Военновъздушната академия, но е видно, че това ти хареса, така че сме изключително щастливи“, заяви кралят.

Натоварена програма: От Мурсия до Мадрид за среща с Папата

Тази седмица се очертава изключително динамична за бъдещата кралица. Тя ще бъде удостоена със Златния медал на Асамблеята на регион Мурсия – важен етап в официалния ѝ път като престолонаследник. След това ще отпътува за Сан Хавиер, където ще получи Златния медал на града и ще бъде обявена за негова „осиновена дъщеря“ в знак на признание за приключването на тригодишното ѝ военно обучение. По време на визитата си тя ще посети ключови локации в региона, сред които Мурсия и Картагена.

В събота сутринта принцеса Леонор ще бъде в Мадрид, за да посрещне Папата по време на неговото апостолическо посещение в Испания. Събитието ще бъде повод и за емоционална семейна среща с по-малката ѝ сестра, инфанта София, която в момента учи в Лисабон.