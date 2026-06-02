Принцеса Леонор пише история: Испанската наследница направи първия си скок с парашут

Испанската принцеса Леонор стана първият член на кралското семейство с официална значка на парашутист. Крал Фелипе VI не скри гордостта си от смелостта на своята дъщеря, която завърши успешно тежкото военно обучение в Мурсия

2 юни 2026, 16:31
Източник: Getty Images

К ралският двор на Испания обяви, че наследницата на трона е завършила успешно основен курс по парашутизъм. С това принцеса Леонор проправи нов път за кралското семейство, превръщайки се в първия негов член с подобна квалификация. Обучението е част от третата ѝ година във Военновъздушните и космическите сили.

Новите кадри показват престолонаследничката да скача от самолет в пълно бойно снаряжение и предпазна екипировка. Принцесата демонстрира изключителна смелост, като изпълни няколко последователни скока, единият от които – нощен.

От двореца „Сарсуела“ съобщиха, че принцесата е преминала обучението във Военното училище по парашутизъм „Мендес Парада“, разположено във военновъздушната база Алкантарила (Мурсия). Това е допълнение към военната подготовка, която тя получава в Общата военновъздушна академия в Сан Хавиер.

Заедно с още около 50 свои състуденти, Леонор премина през сериозна подготовка за изпълнение на автоматични скокове с парашут – стандартна процедура за специалните части на Военновъздушните сили, армията, флота и Гражданската гвардия.

На снимките и видеоклиповете, разпространени от кралския двор, се вижда как принцеса Леонор се подготвя да напише история. Тя и съвипускниците ѝ тренират спускане по въжено трасе (зиплайн) с пълно снаряжение и тежки парашути. През цялото време Леонор демонстрира завидно хладнокръвие и уравновесеност; по нищо не личи тя да изпитва нервност преди скока от летящия самолет.

Кадрите улавят и моментите, в които кадетите наблюдават скоковете на своите колеги, приземяването, събирането на екипировката и емоционалните прегръдки след успешното споделено предизвикателство.

След приключване на програмата, Астурийската принцеса и останалите участници получиха своите официални сертификати и значки. Именно кралят, по време на честванията за Деня на въоръжените сили, разкри по време на тържествения тост, че най-голямата му дъщеря има ново отличие на униформата си.

Сияещ от гордост, крал Фелипе VI отбеляза, че дъщеря му присъства на този голям военен празник като кадет-офицер, „но с едно съвсем ново отличие: тя вече е и кадет-офицер-парашутист, както показва емблемата на ревера ѝ“.

„Вярно е, че скоро тя ще носи и друга важна емблема – тази на пилот, тъй като от следващата година ще получи звание лейтенант. Но това е само важна подробност, която отбелязва края на един тригодишен обучителен цикъл, завършен от нея с много усилия и блясък. Не е моя работа да го казвам, но като баща мога, а като върховен главнокомандващ – предстои да видим. Във всеки случай, поздравления, Леонор! Остават ти само броени дни до края на годината във Военновъздушната академия, но е видно, че това ти хареса, така че сме изключително щастливи“, заяви кралят.

Тази седмица се очертава изключително динамична за бъдещата кралица. Тя ще бъде удостоена със Златния медал на Асамблеята на регион Мурсия – важен етап в официалния ѝ път като престолонаследник. След това ще отпътува за Сан Хавиер, където ще получи Златния медал на града и ще бъде обявена за негова „осиновена дъщеря“ в знак на признание за приключването на тригодишното ѝ военно обучение. По време на визитата си тя ще посети ключови локации в региона, сред които Мурсия и Картагена.

В събота сутринта принцеса Леонор ще бъде в Мадрид, за да посрещне Папата по време на неговото апостолическо посещение в Испания. Събитието ще бъде повод и за емоционална семейна среща с по-малката ѝ сестра, инфанта София, която в момента учи в Лисабон.

Източник: www.hola.com    
Над 44% от милениълите признават зависимост към социалните мрежи

Ново проучване показва, че близо половината от поколението трудно контролира времето си онлайн

Камарата на строителите проверява казуса "Баба Алино"

Варненската организация има четири предложения към общинската администрация във Варна

Заловиха стотици дози фентанил в София

Задържани са общо 11 души

Вучич: Сърбия няма да въвежда визи за руски граждани

Александър Вучич увери, че всяко решение за премахване на безвизовия режим с Русия ще бъде „незабавно отменено"

Излязоха резултатите от първото класиране за първи клас в София

9956 деца са класирани при първото класиране за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за учебната 2026/2027 година

Ново престъпление преобръща разследването в епизодите на криминалната поредица в сряда и четвъртък от 21:00 ч.

Проучването, ръководено от учени от Западния Новингландски университет (САЩ), предполага, че плодът буквално може да задейства промени в ДНК

Мадяр е готов да се срещне със Зеленски в началото на следващата седмица

Мадяр заяви, че е "оптимист", че въпроса с малцинството може да бъде решен и може да бъде отворена нова глава в отношенията между Киев и Будапеща

Разкриха нелегални публични домове в Австрия, сред заподозрените са две българки

Полицията в Инсбрук разследва схема за сводничество и незаконна проституция

Почина актьорът от "Туин Пийкс" Оуейн Рийс Дейвис

Уелският актьор Оуейн Рийс Дейвис, познат с ролите си в култовия „Туин Пийкс: Завръщането" и сериала „ОА", издъхна внезапно на 44-годишна възраст. Семейството му сподели, че обстоятелствата около смъртта му все още остават неизяснени

Мозъчен кръвоизлив и счупени ребра след побой, разследват случай на домашно насилие

Пострадалата 19-годишна жена е била принудена да се качи в автомобил, сочат данните по делото

БНБ преведе годишната си печалба в полза на бюджета

Преводът е част от законово установения механизъм за разпределение на финансовия резултат на БНБ

Легендата на Ливърпул Кени Далглиш разкри, че има рак

75-годишният шотландец сподели, че е възнамерявал да не разкрива публично лечението си, но в крайна сметка го обяви в социалните мрежи

Златна тоалетна и кокошки за рожден ден: Най-абсурдните подаръци на холивудските звезди

Когато милионите са в повече, луксозните коли и скъпите бижута стават скучни. Вижте кои световни знаменитости решиха да изненадат половинките си с живи кокошки, златни тоалетни чинии, истински човешки кости и дори... парцел в гробището

Сензация в тениса: На 44 години Серина Уилямс се завръща на корта

Американската легенда получи специална покана за турнира на трева „Куинс Клъб" в Лондон, където ще играе на двойки почти две години след като обяви, че „еволюира встрани" от спорта

Мицкоски за България: Като добър съсед сме готови да помогнем

Мицкоски: Многократно досега сме заявявали позицията си и тя остава непроменена

