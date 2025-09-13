Този суперплод може да подобри здравето на сърцето и мозъка ви

Г роздето е един от най-вкусните и здравословни сезонни плодове. То не само радва със сладкия си вкус, но и укрепва сърцето и кръвоносните съдове. Точно сега, в разгара на сезона, си струва да го добавите към ежедневната си диета, съобщава Real Simple.

Защо гроздето е здравословно

Гроздето съдържа високо ниво на фитонутриенти, особено полифеноли. Това е голяма група съединения, известни със своите антиоксидантни свойства.

Според диетолога Ейвъри Зенкер, гроздето съдържа фенолни киселини, антоцианини, флавоноиди и стилбени. Много от ползите за здравето на гроздето произтичат от ефектите на тези съединения, особено техните противовъзпалителни свойства.

Когато полифенолите попаднат в тялото, те помагат за неутрализиране на свободните радикали – молекули, които увеличават оксидативния стрес. С течение на времето това може да подпомогне сърдечно-съдовото, мозъчното, имунното и метаболитното здраве.

Червено, синьо или бяло: каква е разликата?

Повечето полифеноли и антиоксиданти в синьото и червеното грозде се намират в кората. Синьото грозде съдържа повече антоцианини от червеното и много повече от зелените сортове.

Синьото грозде също има значително по-висок общ антиоксидантен капацитет. Антоцианините са това, което придава на лилавото грозде наситения му цвят.

Червеното грозде съдържа умерено количество антоцианини, което му придава розов или червеникав оттенък.

Бялото грозде, междувременно, съдържа повече витамин С, но по-малко полифеноли.

Колко да се яде на ден

За здрав възрастен: 150–200 г грозде на ден

За деца: около 50–100 г на ден, в зависимост от възрастта

Това количество осигурява баланс от витамини, антиоксиданти и микроелементи, без да претоварва тялото със захар (гроздето е естествено сладко, съдържащо около 15–20% захар).