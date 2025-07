„Това ме съкруши“: Бивша звезда на OnlyFans разкри как синът ѝ научил за миналото ѝ

Б ивша звезда на OnlyFans разказа за момента, в който малкият ѝ син разбрал за скандалното ѝ минало в света на онлайн еротичното съдържание.

34-годишната Луси Банкс започва да публикува съдържание в платформата OnlyFans през 2019 г., малко след развода си, в търсене на финансова стабилност. Макар да има опит в банковия сектор, тя се стремяла към работа, която ѝ позволява да бъде по-често с децата си, без да ги оставя ежедневно в детска градина.

Former OnlyFans star reveals the moment her young son found out about her X-rated career: ‘It just broke me’ https://t.co/x3AR7TEaiI pic.twitter.com/SGr99sAxg7