Британски кануист е отстранен от състезание заради съдържание в OnlyFans

И зявеният британски кануист Куртс Адамс Розенталс се изправя пред труден избор, след като му е забранено да се състезава заради съдържание, което публикува в платформата за абонаменти OnlyFans.

Розенталс, който се състезава в индивидуалния слалом с кану, беше отстранен през април от Paddle UK - ръководния орган на водния спорт в страната. Те премахнаха кануиста от своята програма за световна класа, финансирана от лотарията чрез инициативата на UK Sport за подпомагане на атлетите в подготовка за Олимпиадата. Решението остава в сила, докато тече разследване относно неговата дейност в социалните мрежи.

Мъжете харчат милиони в OnlyFans, но не за голота – причината може да ви изненада

Макар Paddle UK да не разкрива конкретно какви са обвиненията срещу Розенталс, той подозира, че те са свързани с неговата дейност в OnlyFans – платформа, популярна със съдържанието си за възрастни. В интервю за BBC Sport, кануистът споделя: "Пусках видеоклипове в Instagram, които са целенасочено провокативни, за да стимулират посетителите към моята "страница с пикантно съдържание" в OnlyFans, и така да финансирам мечтата си да участвам на Олимпиадата."

Only Fans: Скандалната платформа на принципа "лесни пари"

Розенталс, който има над 10 000 харесвания в OnlyFans, се надява съдържанието му там да му помогне финансово, като до момента е публикувал близо 40 видеоклипа и над 100 снимки. Въпреки че програмата на Paddle UK осигурява годишна финансова подкрепа от £16 000, Розенталс твърди, че тази сума не е достатъчна за покриване на всички разходи, свързани с тренировките и живота в Лондон. Кануистът е спечелил над £100 000 чрез съдържанието си в OnlyFans и смята, че стремежът към финансова независимост не бива да бъде пречка за осъществяването на олимпийската му мечта.

“Не знам колко ви трябва, но със сигурност не е £16 000”, споделя Розенталс. “Когато трябва да покриете наем, пътувания, храна, и живеете в Лондон, не е лесно. Много спортисти разчитат на родителска подкрепа - не бях в тази позиция."

Към момента, Розенталс, който през 2023 г. спечели индивидуално сребро C1 на Световното първенство до 23 години, очаква резултатите от разследването на Paddle UK. От организацията уточняват, че отстраняването му не се разглежда като дисциплинарно действие, а като "неутрален акт", с цел защита на всички замесени страни и въз основа на Дисциплинарната политика за спортисти.

Трудно решение

Запитан дали ще спре да публикува в OnlyFans, за да запази мястото си в програмата, Розенталс казва:

"Това е най-трудното решение, с което съм се сблъсквал в живота си."

„Стигнах до осъзнаването защо започнах да правя това миналата зима след години на борба, години живот на ръба, майка ми да работи 90 часа седмично, да има съдебни изпълнители на вратата."

"Ще намеря начин, по който не трябва да се борим, по който майка ми може да се наслаждава на живота си и аз съм в състояние да вложа всичко в този спорт, защото когато мислите как да платите наема този месец и стоите на стартовата линия, това не е много благоприятно [за добро представяне].

"Това е трудно решение, но освен ако нещо не се промени в начина, по който се плаща на спортистите, не виждам начин да работя с Paddle UK".

GOLD for Kurts Adams Rozentals, Peter Linksted and James Kettle!!! 🥇🥇🥇



It's a fantastic performance from the trio as they win U23 men's C1 team gold at the European Championships in Bratislava



There was a big wait for the official result, but first place is confirmed! 💪 pic.twitter.com/6MDEWHKy3C