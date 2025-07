OnlyFans моделка намушка бившето си гадже до смърт, "за да го уплаши"

OnlyFans модел с псевдонима "Фалшивото Барби" намушка до смърт бившето си гадже. Абигейл Уайт е печелила поне 50 000 долара годишно от създаване на съдържание за възрастни в платформата. Тя убила 22-годишния Брадли Луис — бащата на трите ѝ деца — само часове след като той я напуснал на 25 март 2022 г., съобщават BBC, Bristol Live и Falmouth Packet.

Двамата поддържали бурна връзка, белязана от взаимни изневери. Уайт твърдяла, че Луис контролирал доходите ѝ от продажбата на съдържание за възрастни, според съдебните документи, прегледани от PEOPLE.

Съседка се обадила в полицията, след като чула писъци от апартамента на двойката в Южен Глостършър. Пристигналите полицаи били посрещнати от Уайт, която настоявала: „Не съм убила Брадли“, сочат сведенията.

Часове по-късно Луис починал в местна болница. Аутопсията разкрила, че смъртта е причинена от прободна рана, пронизала сърцето му.

OnlyFans Model Claimed She 'Only Wanted to Scare' Ex After Breakup — Then He Was Dead on the Kitchen Floor https://t.co/o0NUXQBiib — People (@people) July 13, 2025

По-късно в съда Уайт признала, че действително е намушкала приятеля си, но настоявала, че е искала само да го „стресне“ и „сплаши“, а не да го убие.

„Спорехме, и той ме притискаше“, разказала тя, според BBC.

„Отидох в кухнята и видях ножа на плота… Взех го и тръгнах към Брад… Преди да се осъзная, вече го бях намушкала... Хванах този нож от яд и раздразнение, но никога не съм имала намерение да го нараня.“

Въпреки това, в гласови съобщения, изпратени часове преди инцидента, тя предупреждавала, че е „напълно способна да го убие“, сочат съдебните документи.

„Честно казано, когато се ядосам, не познавам граници. Той ми каза, че имам нужда от помощ, защото хората обикновено ми казват, че един от нас ще завърши мъртъв“, споделя тя в записите, цитирани от Bristol Live. „И напълно вярвам, че ако отново ме нарани, съм способна да го убия. Или ще се озова в затвора.“

Само дни преди това Луис потърсил помощ от свой приятел, казвайки: „Опитва се да ме убие, опитва се да ме намушка, непрекъснато ме удря, наранява ме.“

"I have no limit when I get angry."



The voice notes Abigail White sent before killing the father of her children have been released as she was found guilty of murder.



Full story: https://t.co/DUvj5J7eYk pic.twitter.com/IkJl8hYhOF — ITV News West Country (@itvwestcountry) October 21, 2022

По данни на Bristol Live, Уайт вече била намушкала Луис в ръката седмици преди трагичния инцидент.

В деня на фаталната атака Луис завел Уайт в парк, за да ѝ каже, че иска да сложи край на връзката им.

По-късно същия ден двамата се срещнали с приятели в местна кръчма, където Уайт влязла във физически сблъсъци.

Съдебните заседатели чули, че тя изпила бутилка вино сама преди да отиде в бара. Там продължила с Jägerbomb, два рома с кола и употребила кокаин, преди да напусне заведението с Луис, съобщава BBC.

Уайт споделила, че се почувствала засегната, когато Луис не я защитил по време на конфликта в кръчмата — и че гневът ѝ замъглил преценката. Тя отрекла да е убила умишлено приятеля си, като вместо това признала непредумишлено убийство поради „намалена отговорност“, посочва BBC.

Bradley Lewis 22 years old was stabbed to death in his home by his girlfriend after he had broken up with her.

A psychologist at the trial confirmed that Abigail White (his ex girlfriend) suffers from borderline personality disorder (BPD) which is a cluster B personality disorder pic.twitter.com/KxAPcHyRLa — Parental Alienation (@PAcumbria) February 26, 2023

Въпреки това, съдията от Кралския съд в Бристол постановил, че Уайт е виновна за умишлено убийство и ѝ наложил доживотна присъда с минимален срок от 18 години.

„Според моята преценка, въз основа на всички доказателства, които разгледах, в момента, в който го намушкахте, вие очевидно възнамерявахте да го убиете“, пише съдия Фрейзър в мотивите си.

„Заплашвали сте да направите това многократно. Вашите показания, че сте искали само да го изплашите, не са достоверни.“