Скритата заплаха в горещите дни, която може да бъде фатална

Д окато Европа се огъва под поредната рекордна гореща вълна, а глобалните метеорологични модели с тревога чертаят контурите на задаващото се явление „Супер Ел Ниньо“, милиони хора търсят спасение от задушаващия градски задух.

В такива моменти комбинацията от жарко слънце и примамливата прохлада на неохраняем водоем изглежда като перфектното бягство. Когато термометрите отчитат над 35 градуса, скокът в планинско езеро, бързотечаща река или дълбок язовир изглежда като моментално спасение.

Медицинските експерти обаче предупреждават, че точно тук се крие една от най-големите и често подценявани опасности за живота – шокът от студена вода. Влизането във водоем с температура под 15 градуса, когато тялото е силно нагрято, може да превърне търсеното разхлаждане в жестока физиологична клопка за броени секунди.

Физиологичният капан: Какво се случва с тялото ни

Внезапното потапяне в студена вода предизвиква незабавна, неволева реакция на организма, известна в медицината като „шок от студена вода“. Според мащабни проучвания на Кралския национален институт за спасяване на корабокрушенци в Обединеното кралство, тази реакция е чисто еволюционен автоматизъм и няма нищо общо с това колко добър плувец е даден човек.

В първите няколко секунди след контакта със студа рецепторите по кожата изпращат мощен алармен сигнал до мозъка. Резултатът е рязко, неконтролируемо затаяване на дъха, последвано от учестено и повърхностно дишане (хипервентилация).

През тази първа фаза обемът на вдишвания въздух може да нарасне до десет пъти. Ако в този момент главата на човека е под водата, рискът от неволно вдишване на течност е огромен, което води до незабавно удавяне.

Едновременно с дихателния хаос, сърдечно-съдовата система претърпява огромен стрес. Студът предизвиква мигновено свиване на кръвоносните съдове в крайниците (периферна вазоконстрикция), чиято цел е да запази топлината в ядрото на тялото.

Това обаче изтласква огромно количество кръв обратно към жизненоважните органи, което води до внезапен и опасен скок на кръвното налягане. Сърцето започва да бие с учестени темпове, за да се справи с натоварването.

Проблемът се задълбочава от т.нар. „рефлекс на гмуркане“, който при контакт на лицето със студена вода се опитва да забави сърдечния ритъм. Този вътрешен конфликт между два противоположни физиологични сигнала може да предизвика тежки аритмии, сърдечен арест и внезапна смърт, особено при хора с неоткрити до момента сърдечно-съдови проблеми.

Планинско езеро Източник: iStock/GettyImages

Последствия за органите и загуба на контрол

Ако човек успее да преживее първоначалния минутен шок и не вдиша вода, започва втората, не по-малко опасна фаза: бързото охлаждане на мускулите и нервите. За да защити сърцето и мозъка, тялото съзнателно жертва функционалността на крайниците.

Кръвообращението в ръцете и краката се забавя до минимум, което води до прогресираща мускулна немощ. Координацията изчезва, пръстите се вкочаняват и способността за плуване или задържане над водата рязко спада, дори при професионални атлети.

Бъбреците и черният дроб също изпадат под сериозен натиск поради токсичния стрес и метаболитните промени, породени от внезапния спад на температурата. Мозъкът започва да страда от липса на адекватно смесване на газовете в кръвта заради хипервентилацията, което води до замаяност, дезориентация и загуба на способност за реална оценка на ситуацията. Човек бързо губи сили, изпада в паника и физически вече не е способен да се добере до брега.

Правилото за оцеляване: Какво да правим при затруднение

Ако попаднете в ситуация, в която усетите, че студената вода парализира тялото ви, най-важното и същевременно най-трудното нещо е да овладеете паниката. Вместо да се опитвате да плувате яростно към брега – действие, което само ще изразходва оставащата ви енергия и ще ускори охлаждането на мускулите – трябва да приложите техниката „Лежи, за да оцелееш“ (Float to Live).

Отпуснете тялото си назад, изпънете ръцете и краката встрани и леко наклонете главата си назад, за да държите устата и носа си над водната повърхност. Движете леко ръцете си, само колкото да поддържате баланс. В началото ще ви се струва, че потъвате, но въздухът в белите ви дробове осигурява естествена плаваемост.

Концентрирайте се изцяло върху дишането си. Опитайте се да го забавите и да дишате дълбоко. Обикновено шокът от студената вода и хипервентилацията преминават в рамките на една до две минути. Едва след като дишането ви се нормализира и си възвърнете контрола над мисълта, можете да започнете да викате за помощ или да плувате бавно и икономично към най-близкия безопасен бряг.

Първа помощ при шок от студена вода

Когато забележите човек, който показва признаци на дистрес в студена вода, първото правило е никога да не скачате след него, освен ако не сте обучен спасител с подходяща екипировка, защото рискувате да изпаднете в същото състояние.

Опитайте се да му подадете дълъг предмет, клон или да му хвърлите плаващо средство. След като пострадалият бъде изваден на брега, оказването на първа помощ трябва да бъде изключително внимателно. При тежък шок и хипотермия тялото е изключително уязвимо.

Пострадалият трябва да бъде поставен в легнало положение и да се избягват резки движения, тъй като грубото местене може да изтласка студена кръв от крайниците към сърцето и да предизвика фатален сърдечен арест.

Свалете мокрите дрехи и го завийте с топли, сухи одеяла или дрехи, като покриете и главата, но оставите лицето открито. Ако човекът е в съзнание, можете да му дадете топли, подсладени безалкохолни напитки, но никога алкохол, тъй като той разширява кръвоносните съдове и ускорява загубата на вътрешна топлина.

В случай че пострадалият е в безсъзнание и няма признаци на дишане, незабавно започнете кардиопулмонална реанимация (изкуствено дишане и сърдечен масаж) и изчакайте пристигането на спешна медицинска помощ.

Наръчник за оцеляване в жегите: От офиса до планината

За да не се стига до рискови ситуации, справянето с горещините изисква различна стратегия в зависимост от това къде се намираме. Ето основните правила за безопасност в различна среда:

В града: Избягвайте излизането в най-горещите часове между 11:00 и 17:00 ч. Носете светли, свободни дрехи от естествени материи и винаги носете бутилка вода със себе си. Пийте вода редовно, без да чакате да ожаднеете, и избягвайте тежки храни и кофеинови напитки. Особено внимание обръщайте на възрастните хора и децата.

На плажа: Използвайте слънцезащитен крем с висок фактор и стойте под чадъра по време на пиковите часове. Преди да влезете в морето, задължително се охладете постепенно – намокрете първо глезените, китките и гърдите, за да подготвите сърцето си за температурната промяна, дори водата да ви се струва топла. Никога не влизайте във водата след консумация на алкохол или обилно хранене.

В планината: Не подценявайте планинското слънце, което при висока надморска височина е много по-агресивно. Тръгвайте рано сутрин, носете шапка и слънчеви очила и се уверете, че имате достатъчно запаси от вода, тъй като дехидратацията в планината настъпва неусетно. Избягвайте къпането в планински езера и потоци, тъй като те остават леденостудени през цялото лято.

В офиса: Климатизацията е спасение, но разликата между температурата вътре и вън не трябва да надвишава 7–8 градуса, за да се избегне термичен шок при излизане. Настройвайте климатика разумно и избягвайте да седите директно под студената въздушна струя. На бързооборотни работни места правете кратки почивки и ставайте редовно, за да поддържате добро кръвообращение.