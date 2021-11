Гал Гадот влиза в ролята на Злата кралица в нов филм за Снежанка

И зточници на Deadline съобщиха, че актрисата Гал Гадот води финални преговори за ролята на Злата кралица във филмовата адаптация за Снежанка на "Дисни".

Според информацията главната роля ще бъде поверена на Рейчъл Зеглер, а Марк Уеб ще режисира филма.

Очаква се продукцията да започне работа през 2022 г.

Gal Gadot will play the Evil Queen in Disney’s upcoming live-action remake of #SnowWhite. https://t.co/jyWkg31geN pic.twitter.com/R9B1wAdHBu