Тя е „тайното оръжие на кралското семейство“

К ралски експерти предложиха на обществеността един поглед в живота на „тайното оръжие“ на кралското семейство, която на 2 май отпразнува 10-ия си рожден ден – принцеса Шарлот, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Запознати разкриха как принцеса Шарлот, второто дете на принца и принцесата на Уелс, е „шефът в семейството“ и не се страхува да каже какво мисли. Със своята дръзка личност, младата принцеса често е виждана да държи братята си под контрол и стилно да съчетава тоалети с роднините си.

Кралският историк Марлене Кьониг каза пред US Weekly, че „Шарлот управлява всичко“ в дома на семейство Уелс Аделаид Котидж, добавяйки, че

„Кейт описва Шарлот като „независима и тази, която командва“.

